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Постер к 6-му сезону сериала Ментовские войны
Киноафиша Сериалы Ментовские войны Сезоны Сезон 6

Ментовские войны, 6 сезон

Mentovskie vojny 16+
Название Сезон 6
Премьера сезона 5 февраля 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 16
Продолжительность сезона 12 часов 0 минут
О чем 6-й сезон сериала «Ментовские войны»

В 6-м сезоне сериала «Ментовские войны» сотрудники отдела по расследованию умышленных убийств ГУВД Петербурга сталкиваются с новыми загадочными и опасными преступлениями. Роман Шилов неожиданно для себя становится отцом. Теперь он должен заботиться не только о своей любимой работе, но и о будущем маленькой дочки Евгении, которую долгое время скрывала от него бывшая жена. Однако даже в семейном кругу героя не отпускает служебный долг. По стечению обстоятельств прямо на его глазах происходит вооруженный налет на магазин. Разумеется, опытный оперативник не может остаться в стороне, и в опасности оказывается Женя.

Список серий 6-го сезона сериала «Ментовские войны» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Банда. Часть 1
Сезон 6 Серия 1
5 февраля 2012
Банда. Часть 2
Сезон 6 Серия 2
5 февраля 2012
Банда. Часть 3
Сезон 6 Серия 3
5 февраля 2012
Банда. Часть 4
Сезон 6 Серия 4
5 февраля 2012
Исполнитель желаний. Часть 1
Сезон 6 Серия 5
15 февраля 2012
Исполнитель желаний. Часть 2
Сезон 6 Серия 6
15 февраля 2012
Исполнитель желаний. Часть 3
Сезон 6 Серия 7
15 февраля 2012
Исполнитель желаний. Часть 4
Сезон 6 Серия 8
15 февраля 2012
Честь мундира. Часть 1
Сезон 6 Серия 9
19 февраля 2012
Честь мундира. Часть 2
Сезон 6 Серия 10
19 февраля 2012
Честь мундира. Часть 3
Сезон 6 Серия 11
19 февраля 2012
Честь мундира. Часть 4
Сезон 6 Серия 12
19 февраля 2012
Русская рулетка. Часть 1
Сезон 6 Серия 13
26 февраля 2012
Русская рулетка. Часть 2
Сезон 6 Серия 14
26 февраля 2012
Русская рулетка. Часть 3
Сезон 6 Серия 15
26 февраля 2012
Русская рулетка. Часть 4
Сезон 6 Серия 16
26 февраля 2012
График выхода всех сериалов
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