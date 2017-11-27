Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Я делаю шаг" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 11-му сезону сериала Ментовские войны
Киноафиша Сериалы Ментовские войны Сезоны Сезон 11

Ментовские войны, 11 сезон

Mentovskie vojny 16+
Название Сезон 11
Премьера сезона 27 ноября 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 16
Продолжительность сезона 12 часов 0 минут
О чем 11-й сезон сериала «Ментовские войны»

В 11-м сезоне сериала «Ментовские войны» в главном управлении МВД по Санкт-Петербургу происходят очередные кадровые перестановки. Роман Шилов занимает высокий и престижный пост заместителя начальника, однако он не может спокойно отсиживаться в кабинете, когда его коллеги охотятся на преступников. Герой не отступается от своей борьбы с «оборотнями в погонах». Он координирует работу городской полиции и пытается уговорить Арнаутова возглавить его «родной» убойный отдел. Однако в итоге это место достается конфликтному Илье Казакову, переведенному из Ростова-на-Дону, и работа всего отдела стопорится.

Список серий 11-го сезона сериала «Ментовские войны» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Вертикаль безвластия Часть 1
Сезон 11 Серия 1
27 ноября 2017
Вертикаль безвластия Часть 2
Сезон 11 Серия 2
27 ноября 2017
Вертикаль безвластия Часть 3
Сезон 11 Серия 3
28 ноября 2017
Вертикаль безвластия Часть 4
Сезон 11 Серия 4
28 ноября 2017
Право убивать Часть 1
Сезон 11 Серия 5
29 ноября 2017
Право убивать Часть 2
Сезон 11 Серия 6
29 ноября 2017
Право убивать Часть 3
Сезон 11 Серия 7
30 ноября 2017
Право убивать Часть 4
Сезон 11 Серия 8
30 ноября 2017
Неприкасаемые Часть 1
Сезон 11 Серия 9
17 сентября 2018
Неприкасаемые Часть 2
Сезон 11 Серия 10
17 сентября 2018
Неприкасаемые Часть 3
Сезон 11 Серия 11
18 сентября 2018
Неприкасаемые Часть 4
Сезон 11 Серия 12
18 сентября 2018
Власть и закон Часть 1
Сезон 11 Серия 13
19 сентября 2018
Власть и закон Часть 2
Сезон 11 Серия 14
19 сентября 2018
Власть и закон Часть 3
Сезон 11 Серия 15
20 сентября 2018
Власть и закон Часть 4
Сезон 11 Серия 16
20 сентября 2018
График выхода всех сериалов
Related video
Съемки в фильме «Усатый нянь» превратились в кромешный ад: вы точно не знали, через что прошел Проханов
А ведь ей уже 85 лет! Не поверите глазам, увидев пожилую мать Алены Свиридовой
Ее называют новой музой Михалкова: как сложилась карьера актрисы, которой помогал режиссер
От пророчества Пугачевой мурашки по коже: никто не верил, а оно сбылось
Вот какими будут отношения с мужчиной Козерогом: 10 раз подумайте
Помните скандальный развод Баскова с женой? Вот что выяснилось об измене Шпигель
Зря Чернышева считали «белым и пушистым»: дома муж отыгрывается на Заворотнюк
Забавный тест: кто вы из монстров Скуби-Ду?
Вдова Гайдая в 92 года ходит на каблуках: эта хитрость держит Гребешкову в тонусе
Пугачева и рядом не стояла: внешний вид 70-летней Понаровской заставил народ ахнуть
За Коренева обидно: Ихтиандра в новом «Человеке-амфибии» доверили сыграть китаянке
Идеальное тело, роскошная шевелюра: молодой Градский сводит с ума красотой (фото)
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше