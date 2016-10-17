Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Я делаю шаг" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 10-му сезону сериала Ментовские войны
Киноафиша Сериалы Ментовские войны Сезоны Сезон 10

Ментовские войны, 10 сезон

Mentovskie vojny 16+
Название Сезон 10
Премьера сезона 17 октября 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 16
Продолжительность сезона 12 часов 0 минут
О чем 10-й сезон сериала «Ментовские войны»

В 10-м сезоне сериала «Ментовские войны» Шилова и его товарищей переводят в отдел по борьбе с незаконным оборотом оружия. Теперь Роман воспитывает не только дочь, но и младшего сына от Максаковой. Джексону удается наладить отношения с Юлей, а вот Арнаутов никак не решается признаться избраннице в своих чувствах. От Панайотова коллеги и друзья уже несколько месяцев не получают никаких вестей. Зато лицо Марианны не сходит с экранов телевизоров, ведь теперь она ведет собственное детективное телешоу «Горькая правда». Девушка приглашает Шилова в студию в качестве эксперта, но на съемках происходит непоправимое…

Список серий 10-го сезона сериала «Ментовские войны» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Кукловоды. Часть 1
Сезон 10 Серия 1
17 октября 2016
Кукловоды. Часть 2
Сезон 10 Серия 2
17 октября 2016
Кукловоды. Часть 3
Сезон 10 Серия 3
18 октября 2016
Кукловоды. Часть 4
Сезон 10 Серия 4
18 октября 2016
Окончательный расчет. Часть 1
Сезон 10 Серия 5
19 октября 2016
Окончательный расчет. Часть 2
Сезон 10 Серия 6
19 октября 2016
Окончательный расчет. Часть 3
Сезон 10 Серия 7
20 октября 2016
Окончательный расчет. Часть 4
Сезон 10 Серия 8
20 октября 2016
Доверенное лицо. Часть 1
Сезон 10 Серия 9
24 октября 2016
Доверенное лицо. Часть 2
Сезон 10 Серия 10
24 октября 2016
Доверенное лицо. Часть 3
Сезон 10 Серия 11
25 октября 2016
Доверенное лицо. Часть 4
Сезон 10 Серия 12
25 октября 2016
Лабиринт. Часть 1
Сезон 10 Серия 13
26 октября 2016
Лабиринт. Часть 2
Сезон 10 Серия 14
26 октября 2016
Лабиринт. Часть 3
Сезон 10 Серия 15
27 октября 2016
Лабиринт. Часть 4
Сезон 10 Серия 16
27 октября 2016
График выхода всех сериалов
Related video
Вот какими будут отношения с мужчиной Козерогом: 10 раз подумайте
От пророчества Пугачевой мурашки по коже: никто не верил, а оно сбылось
Вдова Гайдая в 92 года ходит на каблуках: эта хитрость держит Гребешкову в тонусе
Съемки в фильме «Усатый нянь» превратились в кромешный ад: вы точно не знали, через что прошел Проханов
Ее называют новой музой Михалкова: как сложилась карьера актрисы, которой помогал режиссер
Помните скандальный развод Баскова с женой? Вот что выяснилось об измене Шпигель
За Коренева обидно: Ихтиандра в новом «Человеке-амфибии» доверили сыграть китаянке
А ведь ей уже 85 лет! Не поверите глазам, увидев пожилую мать Алены Свиридовой
Идеальное тело, роскошная шевелюра: молодой Градский сводит с ума красотой (фото)
Зря Чернышева считали «белым и пушистым»: дома муж отыгрывается на Заворотнюк
Забавный тест: кто вы из монстров Скуби-Ду?
Пугачева и рядом не стояла: внешний вид 70-летней Понаровской заставил народ ахнуть
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше