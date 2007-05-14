В 3-м сезоне сериала «Ментовские войны» неуловимая банда грабит инкассаторские машины, не гнушаясь убийствами сотрудников и прочих свидетелей. К расследованию подключаются агенты ФСБ. Генерал Крюков обращается за помощью к своему старому знакомому – криминальному авторитету Васнецову. Тот готов проконсультировать следствие, но лишь в обмен на собственное освобождение. Милиция отказывается от сотрудничества, так как в деле появляется подозреваемый – руководитель охранной службы Анциферов по кличке Красавчик. Но майор Роман Шилов твердо уверен, что без информатора команда идет по ложному следу.