Mentovskie vojny season 3 watch online

Mentovskie vojny season 3 poster
Mentovskie vojny 16+
Title Сезон 3
Season premiere 14 May 2007
Production year 2007
Number of episodes 12
Runtime 9 hours 0 minute
"Mentovskie vojny" season 3 description

В 3-м сезоне сериала «Ментовские войны» неуловимая банда грабит инкассаторские машины, не гнушаясь убийствами сотрудников и прочих свидетелей. К расследованию подключаются агенты ФСБ. Генерал Крюков обращается за помощью к своему старому знакомому – криминальному авторитету Васнецову. Тот готов проконсультировать следствие, но лишь в обмен на собственное освобождение. Милиция отказывается от сотрудничества, так как в деле появляется подозреваемый – руководитель охранной службы Анциферов по кличке Красавчик. Но майор Роман Шилов твердо уверен, что без информатора команда идет по ложному следу.

6.8 IMDb
Казаки-разбойники. Часть 1
Season 3 Episode 1
14 May 2007
Казаки-разбойники. Часть 2
Season 3 Episode 2
15 May 2007
Казаки-разбойники. Часть 3
Season 3 Episode 3
16 May 2007
Казаки-разбойники. Часть 4
Season 3 Episode 4
17 May 2007
Образ врага. Часть 1
Season 3 Episode 5
21 May 2007
Образ врага. Часть 2
Season 3 Episode 6
22 May 2007
Образ врага. Часть 3
Season 3 Episode 7
23 May 2007
Образ врага. Часть 4
Season 3 Episode 8
24 May 2007
Второй фронт. Часть 1
Season 3 Episode 9
28 May 2007
Второй фронт. Часть 2
Season 3 Episode 10
29 May 2007
Второй фронт. Часть 3
Season 3 Episode 11
30 May 2007
Второй фронт. Часть 4
Season 3 Episode 12
31 May 2007
