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Постер к 4-му сезону сериала Ментовские войны
Киноафиша Сериалы Ментовские войны Сезоны Сезон 4

Ментовские войны, 4 сезон

Mentovskie vojny 16+
Название Сезон 4
Премьера сезона 20 октября 2008
Год выпуска 2008
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 4-й сезон сериала «Ментовские войны»

В 4-м сезоне сериала «Ментовские войны» после недавнего инцидента на службе Шилов увольняется из органов. Теперь он работает начальником службы безопасности крупного нефтяного концерна по контракту. Однако в Сибири Роман и его молодая жена Лена скучают по Петербургу. Спустя несколько лет отсутствия герой вновь ступает на родную землю. Однако накануне его возвращения в Северной столице происходит череда громких преступлений. Жертвами становятся нечистые на руку крупные бизнесмены, с которыми Шилов когда-то пересекался по долгу службы. Среди бывших коллег Ромы ходят легенды о загадочной преступной организации «Белая стрела».

Список серий 4-го сезона сериала «Ментовские войны» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Золотая стрела. Часть 1
Сезон 4 Серия 1
20 октября 2008
Золотая стрела. Часть 2
Сезон 4 Серия 2
21 октября 2008
Золотая стрела. Часть 3
Сезон 4 Серия 3
22 октября 2008
Золотая стрела. Часть 4
Сезон 4 Серия 4
23 октября 2008
Провокатор. Часть 1
Сезон 4 Серия 5
27 октября 2008
Провокатор. Часть 2
Сезон 4 Серия 6
28 октября 2008
Провокатор. Часть 3
Сезон 4 Серия 7
29 октября 2008
Провокатор. Часть 4
Сезон 4 Серия 8
30 октября 2008
График выхода всех сериалов
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