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Постер к 2-му сезону сериала Ментовские войны
Киноафиша Сериалы Ментовские войны Сезоны Сезон 2

Ментовские войны, 2 сезон

Mentovskie vojny 16+
Название Сезон 2
Премьера сезона 6 февраля 2006
Год выпуска 2006
Количество серий 12
Продолжительность сезона 9 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Ментовские войны»

Во 2-м сезоне сериала «Ментовские войны» в Петербурге кто-то начинает охоту на молодых обеспеченных домохозяек. Серийный маньяк убивает женщин выстрелом в упор, а их лица зачем-то накрывает платком. Его жуткая «коллекция» уже насчитывает 11 жертв, но сам преступник как будто проваливается сквозь землю после каждого нападения. Майора Шилова беспокоит тот факт, что на месте нескольких убийств соседи замечали человека в милицейской форме. Неужели он снова имеет дело с оборотнем в погонах или кто-то просто умело использует такую маскировку? Окончательно спутывает карты двенадцатое убийство, ведь жертвой на сей раз становится проститутка.

Список серий 2-го сезона сериала «Ментовские войны» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
За неделю до весны. Часть 1
Сезон 2 Серия 1
6 февраля 2006
За неделю до весны. Часть 2
Сезон 2 Серия 2
7 февраля 2006
За неделю до весны. Часть 3
Сезон 2 Серия 3
8 февраля 2006
За неделю до весны. Часть 4
Сезон 2 Серия 4
9 февраля 2006
Закон джунглей. Часть 1
Сезон 2 Серия 5
13 февраля 2006
Закон джунглей. Часть 2
Сезон 2 Серия 6
14 февраля 2006
Закон джунглей. Часть 3
Сезон 2 Серия 7
15 февраля 2006
Закон джунглей. Часть 4
Сезон 2 Серия 8
16 февраля 2006
В условиях неочевидности. Часть 1
Сезон 2 Серия 9
20 февраля 2006
В условиях неочевидности. Часть 2
Сезон 2 Серия 10
21 февраля 2006
В условиях неочевидности. Часть 3
Сезон 2 Серия 11
22 февраля 2006
В условиях неочевидности. Часть 4
Сезон 2 Серия 12
23 февраля 2006
График выхода всех сериалов
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