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Постер к 8-му сезону сериала Ментовские войны
Киноафиша Сериалы Ментовские войны Сезоны Сезон 8

Ментовские войны, 8 сезон

Mentovskie vojny 16+
Название Сезон 8
Премьера сезона 22 сентября 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 16
Продолжительность сезона 12 часов 0 минут
О чем 8-й сезон сериала «Ментовские войны»

В 8-м сезоне сериала «Ментовские войны» Романа Шилова переводят на службу в районный отдел полиции. Это сомнительное «повышение» лишает героя многих привычных рычагов давления и сети осведомителей. Криминальная обстановка в городе грозит выйти из-под контроля. Однако верные друзья и коллеги Павел Арнаутов и Евгений Иванов помогают Шилову оставаться в курсе важнейших происшествий на улицах Петербурга. Расследуя финансовые махинации чиновника Каспаряна, Роман выходит на целую сеть коррупции, вымогательства и торговли должностями в УБЭП. В руках героя появляются козыри против старых врагов Демидова и Ковалева.

Список серий 8-го сезона сериала «Ментовские войны» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Игра на чужом поле. Часть 1
Сезон 8 Серия 1
22 сентября 2014
Игра на чужом поле. Часть 2
Сезон 8 Серия 2
22 сентября 2014
Игра на чужом поле. Часть 3
Сезон 8 Серия 3
23 сентября 2014
Игра на чужом поле. Часть 4
Сезон 8 Серия 4
23 сентября 2014
Большой брат. Часть 1
Сезон 8 Серия 5
24 сентября 2014
Большой брат. Часть 2
Сезон 8 Серия 6
24 сентября 2014
Большой брат. Часть 3
Сезон 8 Серия 7
25 сентября 2014
Большой брат. Часть 4
Сезон 8 Серия 8
25 сентября 2014
Китайская ничья. Часть 1
Сезон 8 Серия 9
26 сентября 2014
Китайская ничья. Часть 2
Сезон 8 Серия 10
26 сентября 2014
Китайская ничья. Часть 3
Сезон 8 Серия 11
26 сентября 2014
Китайская ничья. Часть 4
Сезон 8 Серия 12
26 сентября 2014
Последняя война. Часть 1
Сезон 8 Серия 13
29 сентября 2014
Последняя война. Часть 2
Сезон 8 Серия 14
29 сентября 2014
Последняя война. Часть 3
Сезон 8 Серия 15
29 сентября 2014
Последняя война. Часть 4
Сезон 8 Серия 16
29 сентября 2014
График выхода всех сериалов
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