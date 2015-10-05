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Постер к 9-му сезону сериала Ментовские войны
Киноафиша Сериалы Ментовские войны Сезоны Сезон 9

Ментовские войны, 9 сезон

Mentovskie vojny 16+
Название Сезон 9
Премьера сезона 5 октября 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 16
Продолжительность сезона 12 часов 0 минут
О чем 9-й сезон сериала «Ментовские войны»

В 9-м сезоне сериала «Ментовские войны» Роман Шилов возвращается в строй, уже в звании подполковника. Теперь он возглавляет региональный спецотдел МВД по раскрытию особо тяжких преступлений. Но высокая должность не мешает герою продолжать свою непримиримую войну с коррупцией и «оборотничеством» в рядах собственных коллег. Разумеется, его возвращение и повышение не дает покоя многим давним врагам. Чтобы защитить своих близких и сохранить влияние в Петербурге, Шилову приходится вступить в противоборство с мощной преступной группировкой, которую называют «Синдикатом киллеров».

Список серий 9-го сезона сериала «Ментовские войны» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Первый уровень. Часть 1
Сезон 9 Серия 1
5 октября 2015
Первый уровень. Часть 2
Сезон 9 Серия 2
5 октября 2015
Первый уровень. Часть 3
Сезон 9 Серия 3
6 октября 2015
Первый уровень. Часть 4
Сезон 9 Серия 4
6 октября 2015
Невидимки в темноте. Часть 1
Сезон 9 Серия 5
7 октября 2015
Невидимки в темноте. Часть 2
Сезон 9 Серия 6
7 октября 2015
Невидимки в темноте. Часть 3
Сезон 9 Серия 7
8 октября 2015
Невидимки в темноте. Часть 4
Сезон 9 Серия 8
8 октября 2015
Сафари на охотников. Часть 1
Сезон 9 Серия 9
12 октября 2015
Сафари на охотников. Часть 2
Сезон 9 Серия 10
12 октября 2015
Сафари на охотников. Часть 3
Сезон 9 Серия 11
13 октября 2015
Сафари на охотников. Часть 4
Сезон 9 Серия 12
13 октября 2015
Адвокат для генерала. Часть 1
Сезон 9 Серия 13
14 октября 2015
Адвокат для генерала. Часть 2
Сезон 9 Серия 14
14 октября 2015
Адвокат для генерала. Часть 3
Сезон 9 Серия 15
15 октября 2015
Адвокат для генерала. Часть 4
Сезон 9 Серия 16
15 октября 2015
График выхода всех сериалов
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