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Постер к 7-му сезону сериала Ментовские войны
Киноафиша Сериалы Ментовские войны Сезоны Сезон 7

Ментовские войны, 7 сезон

Mentovskie vojny 16+
Название Сезон 7
Премьера сезона 9 сентября 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 24
Продолжительность сезона 18 часов 0 минут
О чем 7-й сезон сериала «Ментовские войны»

В 7-м сезоне сериала «Ментовские войны» в стране проходит важная для героев реформа: вчерашние «менты» проходят переаттестацию как полицейские. Однако суть работы отдела по расследованию умышленных убийств от названия не меняется. Роман Шилов и его коллеги по-прежнему должны оставаться на страже покоя в Петербурге, бороться с «оборотнями в погонах» и охотиться на опасных преступников. Информатор с позывным Индус предупреждает полицию о готовящемся покушении на крупного бизнесмена. Шилову и Джексону удается задержать киллера, однако его напарник скрывается от оперов. Вскоре он разделывается с осведомителем.

Список серий 7-го сезона сериала «Ментовские войны» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Змея в траве. Часть 1
Сезон 7 Серия 1
9 сентября 2013
Змея в траве. Часть 2
Сезон 7 Серия 2
9 сентября 2013
Змея в траве. Часть 3
Сезон 7 Серия 3
10 сентября 2013
Змея в траве. Часть 4
Сезон 7 Серия 4
10 сентября 2013
Каратель. Часть 1
Сезон 7 Серия 5
11 сентября 2013
Каратель. Часть 2
Сезон 7 Серия 6
11 сентября 2013
Каратель. Часть 3
Сезон 7 Серия 7
12 сентября 2013
Каратель. Часть 4
Сезон 7 Серия 8
12 сентября 2013
Гонка на выживание. Часть 1
Сезон 7 Серия 9
16 сентября 2013
Гонка на выживание. Часть 2
Сезон 7 Серия 10
16 сентября 2013
Гонка на выживание. Часть 3
Сезон 7 Серия 11
17 сентября 2013
Гонка на выживание. Часть 4
Сезон 7 Серия 12
17 сентября 2013
Граница зла. Часть 1
Сезон 7 Серия 13
18 сентября 2013
Граница зла. Часть 2
Сезон 7 Серия 14
18 сентября 2013
Граница зла. Часть 3
Сезон 7 Серия 15
19 сентября 2013
Граница зла. Часть 4
Сезон 7 Серия 16
19 сентября 2013
Невские партизаны. Часть 1
Сезон 7 Серия 17
23 сентября 2013
Невские партизаны. Часть 2
Сезон 7 Серия 18
23 сентября 2013
Невские партизаны. Часть 3
Сезон 7 Серия 19
24 сентября 2013
Невские партизаны. Часть 4
Сезон 7 Серия 20
24 сентября 2013
Корм для акулы. Часть 1
Сезон 7 Серия 21
25 сентября 2013
Корм для акулы. Часть 2
Сезон 7 Серия 22
25 сентября 2013
Корм для акулы. Часть 3
Сезон 7 Серия 23
26 сентября 2013
Корм для акулы. Часть 4
Сезон 7 Серия 24
26 сентября 2013
График выхода всех сериалов
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