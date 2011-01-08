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Постер к 5-му сезону сериала Ментовские войны
Киноафиша Сериалы Ментовские войны Сезоны Сезон 5

Ментовские войны, 5 сезон

Mentovskie vojny 16+
Название Сезон 5
Премьера сезона 8 января 2011
Год выпуска 2011
Количество серий 16
Продолжительность сезона 12 часов 0 минут
О чем 5-й сезон сериала «Ментовские войны»

В 5-м сезоне сериала «Ментовские войны» бывший начальник убойного отдела Роман Шилов, расставшись с супругой и потеряв любимую работу, уже несколько лет вынужден бегать по поручениям крупного бизнесмена Ершова. Чтобы немного развеяться, герой решает впервые в жизни посетить встречу выпускников. Однако случайное опоздание чудом спасает его жизнь: когда он заходит в ресторан, почти все его одноклассники мертвы, а в центре кровавой резни стоит вооруженный мужчина в милицейской форме. Выясняется, что этот человек – нынешняя замена Шилова в его «родном» отделе, который почему-то слетел с катушек. Роме предлагают вернуться и расследовать это дело.

Список серий 5-го сезона сериала «Ментовские войны» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Другая река. Часть 1
Сезон 5 Серия 1
8 января 2011
Другая река. Часть 2
Сезон 5 Серия 2
8 января 2011
Другая река. Часть 3
Сезон 5 Серия 3
9 января 2011
Другая река. Часть 4
Сезон 5 Серия 4
9 января 2011
С чистой совестью. Часть 1
Сезон 5 Серия 5
15 января 2011
С чистой совестью. Часть 2
Сезон 5 Серия 6
15 января 2011
С чистой совестью. Часть 3
Сезон 5 Серия 7
16 января 2011
С чистой совестью. Часть 4
Сезон 5 Серия 8
16 января 2011
Лицом к лицу. Часть 1
Сезон 5 Серия 9
19 марта 2011
Лицом к лицу. Часть 2
Сезон 5 Серия 10
20 марта 2011
Лицом к лицу. Часть 3
Сезон 5 Серия 11
26 марта 2011
Лицом к лицу. Часть 4
Сезон 5 Серия 12
27 марта 2011
Голова медузы. Часть 1
Сезон 5 Серия 13
2 апреля 2011
Голова медузы. Часть 2
Сезон 5 Серия 14
3 апреля 2011
Голова медузы. Часть 3
Сезон 5 Серия 15
9 апреля 2011
Голова медузы. Часть 4
Сезон 5 Серия 16
10 апреля 2011
График выхода всех сериалов
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