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CSI: Майами
Сезоны
CSI: Майами, список сезонов
CSI: Miami
16+
Год выпуска
2002
Страна
США
Эпизод длится
43 минуты
Телеканал
CBS
Список сезонов сериала «CSI: Майами»
Сезон 1 / Season 1
24 эпизода
23 сентября 2002 - 19 мая 2003
Сезон 2 / Season 2
24 эпизода
22 сентября 2003 - 24 мая 2004
Сезон 3 / Season 3
24 эпизода
20 сентября 2004 - 23 мая 2005
Сезон 4 / Season 4
25 эпизодов
19 сентября 2005 - 22 мая 2006
Сезон 5 / Season 5
24 эпизода
18 сентября 2006 - 14 мая 2007
Сезон 6 / Season 6
21 эпизод
24 сентября 2007 - 19 мая 2008
Сезон 7 / Season 7
25 эпизодов
22 сентября 2008 - 18 мая 2009
Сезон 8 / Season 8
24 эпизода
21 сентября 2009 - 24 мая 2010
Сезон 9 / Season 9
22 эпизода
3 октября 2010 - 8 мая 2011
Сезон 10 / Season 10
19 эпизодов
25 сентября 2011 - 8 апреля 2012
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