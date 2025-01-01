[Педро - подозреваемый]
Хорацио Кейн
Господа, разрешите?
Адвокат
Будьте добры, Хорацио.
Хорацио Кейн
Как всегда. Ладно, Педро, пистолет, который мы нашли в твоей комнате, связывает тебя с двумя убийствами.
Адвокат
Но обладание не делает моего клиента убийцей.
Хорацио Кейн
У нас также есть ваши клеточные образцы на жгуте, который вы использовали.
Адвокат
ПРИПУЩЕННО использованном.
Хорацио Кейн
Припущенно использованном.
[поворачивается к Адвокату]
Хорацио Кейн
Теперь, ты собираешься опровергать всё, что я говорю?
Адвокат
Да.
Хорацио Кейн
Отлично.