Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы CSI: Майами Цитаты

Цитаты из сериала CSI: Майами

Horatio Caine Знаешь, как говорят: "Ляжешь с дьяволом — проснёшься в ад".
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Эрику]
Горацио Кейн В будущем, если ты собираешься прикрывать кого-то, дай мне знать, чтобы я мог прикрыть тебя.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[о Горацио]
Детектив Джон Хейген Я лишь говорю, что это чертовски одинокая дорога, по которой он идет.
Каллеigh Дюкесс Знаю. Поэтому я и иду с ним.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[конфронтация с подозреваемым]
Calleigh Duquesne Существует два варианта развития событий, и в любом из них ты бросаешь оружие.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[о подозреваемом]
Horatio Caine Он лжец. Я просто еще не знаю, в чем заключается ложь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Горацио Кейн [к Райану] В конце концов, если мы не будем держаться вместе, мы умрём в одиночестве.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Calleigh Duquesne [входит в оружейный склад, улыбается и вздыхает] Я обожаю свою работу.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Эрик Делько Каков твой план "Б"?
Калли ДуКейн Сейф с оружием.
[заходит в сейф с оружием, улыбается и вздыхает]
Калли ДуКейн О, моё сердце!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[защищая женщину от подозреваемого]
Горацио Кейн В следующий раз, когда захочешь отвести руку на кого-то, начни со мной.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[описывая жертву]
Горацио Кейн Джинсы, футболка... носки из К-Марта.
Детектив Фрэнк Трипп Большой ценитель.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[о некрасивом персидском ковре врача]
Tim Speedle Только потому, что у тебя есть медицинская степень, не значит, что у тебя есть вкус.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Horatio Caine Нас ведут в страну фантазий.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Horatio Caine Когда у тебя есть всё, иногда это ощущается как ничто.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Horatio Caine Хорошо, будьте на стороже за восточноевропейцем с плохими зубами, у которого может быть доступ к обезьяне.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Подозреваемый Клянусь матерью, понял?
Тим Спидл Я рад, что не она.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[во время аутопсии]
Каллеigh Дюкейн Что это? Какой-то насекомое?
Алекса Уудс Это муравей.
[мертвой бездыханной]
Алекса Уодс Девочка, тебе нужен дезинсектора.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Calleigh Duquesne Французское кружево. Из окна дома Морено. Его также используют в дорогих париках. Придаёт волосам более естественный вид.
Tim Speedle Кружево на ковре?
Calleigh Duquesne Ммм-хмм.
Tim Speedle Пристрелите меня, если до этого дойдет.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[жертва лежит мертвой на полу с ножом в голове]
Райан У Wolfe Нож, отсутствующий в этом блоке, может быть нашим орудием убийства.
Алекс Удс [саркастично] Отличная работа, Райан. Думаю, ты разгадал дело.
Райан У Wolfe Спасибо. Я прекрасно владею очевидным.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Eric Delko Извини, что опоздал. Я был занят.
Tim Speedle Занят левой рукой?
Eric Delko [с усмешкой] Очень смешно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Horatio Caine Завтра — это то, что ты из него сделаешь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[ищет улики в доме]
Tim Speedle Почему это всегда должно быть в унитазе?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[смерть от угарного газа]
Мужчина Что убило этого парня?
Тим Спидл У него был газ.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Horatio Caine Проблема манипуляции в том, что люди могут обернуться против тебя.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[арест преступника]
Горацио Кейн Справедливость — не ваше дело, и теперь вам за это придётся заплатить.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Тим Спидл Она смотрела ему прямо в глаза, когда он убивал её.
Горацио Кейн А он посмотрел в ответ.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Calleigh Duquesne Зачем заполнять номер? Почему просто не сточить его до нуля?
Tim Speedle Не знаю. Может, это мужская тема.
Calleigh Duquesne Что? Они могут добавить или заделать, но не тронут шасси?
Tim Speedle Знаешь, ты меня пугаешь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[исследуя отрезанную руку]
Alexx Woods Нет волос под мышкой, но pronounced волос на суставах.
Horatio Caine Так ты что, хочешь сказать?
Alexx Woods Я хочу сказать, что я не антрополог. Это может быть большая женщина или маленький мужчина.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[к Горацио]
Детектив Фрэнк Трипп Да ладно, у вас же есть какая-нибудь приблуда, чтобы отслеживать это? Этот синий свет с сигналами и звоночками или этот масс-спектро-детектор или как его там?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Подозреваемый Клянусь. Я не трогал её.
Каллеigh Дюкейн Не обязательно трогать кого-то, чтобы в него стрелять.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Эрику]
Горацио Кейн Если мы хотим быть эффективными в этой работе, нам тоже нужно выжить.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Calleigh Duquesne Какой аромат!
Eric Delko Что, кубинский咖啡? Пойдут волосы на груди.
Calleigh Duquesne Ты всегда говоришь такие милые вещи.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Замечая большой черный автомобиль перед домом свидетеля]
Horatio Caine Мм-хм. Гражданский автомобиль, тонированные окна, как думаешь?
Detective John Hagen Инспекторы по ремням навесного оборудования?
Horatio Caine Нет. Охрана свидетелей от службы маршалов США.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[к прокурору]
Calleigh Duquesne Я не знала, что у улик есть своя сторона.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Alexx Woods Я вижу только неразумные поступки.
Horatio Caine Аминь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Пара разводится, а жена оказывается мёртвой]
Det. Frank Tripp Как ни крути, развод — это дно.
Horatio Caine Фрэнк, это убийца.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Calleigh Duquesne [Быстро проходя через кухню] Привет, ребята, пока, ребята.
Eric Delko [Останавливая её] Эй, Кэлли, я слышал, ты повалила музыканта.
Calleigh Duquesne Эй, я слышала, ты узнала, кто на самом деле жертва автокатастрофы.
Tim Speedle Да, он был плохим парнем.
Calleigh Duquesne Знаешь, может, не таким уж плохим.
Tim Speedle Я думаю, мафия с этим не согласится где-то около 1.5 миллионов раз.
Calleigh Duquesne Да, но знаешь, я тут подумала. Если бы он не украл у мафии, он никогда бы не стал пляжным бомжом во Флориде и никогда бы не попал под ураган. А если бы он не попал под ураган, он бы никогда не врезался в машину Бёртона, а если бы не врезался в машину Бёртона, Бёртон бы с крышей не ушёл.
Eric Delko [Улыбаясь] Оставь это на твоей доле, Кэлли, находить что-то положительное даже в ураганах.
Calleigh Duquesne [Улыбаясь] Они действительно помогают с глобальным потеплением.
[Она уходит]
Tim Speedle [к Эрику] Она слишком весёлая.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[найти уличающие улики]
Алексс Вудс Хорацио это ОЧЕНЬ понравится.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Horatio Caine Единственное, что имеет значение — это улики.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[о Рэймонде Кейне, маленьком брате Х.]
Горацио Кейн Слухи о коррумпированном копе гораздо смачнее, чем их подтверждение.
Роберт Китон Ты только что назвал собственного брата коррумпированным копом.
Горацио Кейн Может быть, он и был таким, но он не заслуживал смерти.
Роберт Китон Мы все в какой-то момент должны умереть.
Горацио Кейн Некоторые раньше, чем другие.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Horatio Caine Почему ты не сказал нам об этом раньше?
Suspect Я не думал, что это будет слишком хорошо выглядеть.
Horatio Caine Ну, сейчас это выглядит не очень хорошо.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Horatio Caine Упакуй, отметь и посмотрим, что еще есть!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Педро - подозреваемый]
Хорацио Кейн Господа, разрешите?
Адвокат Будьте добры, Хорацио.
Хорацио Кейн Как всегда. Ладно, Педро, пистолет, который мы нашли в твоей комнате, связывает тебя с двумя убийствами.
Адвокат Но обладание не делает моего клиента убийцей.
Хорацио Кейн У нас также есть ваши клеточные образцы на жгуте, который вы использовали.
Адвокат ПРИПУЩЕННО использованном.
Хорацио Кейн Припущенно использованном.
[поворачивается к Адвокату]
Хорацио Кейн Теперь, ты собираешься опровергать всё, что я говорю?
Адвокат Да.
Хорацио Кейн Отлично.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Хорацио Кейн Ты говоришь, что она вышла замуж по любви?
Каллеigh Дюкесн Знаю. Чудеса не прекращаются.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Eric Delko Контролёры CART раздают клапаны...
Tim Speedle [перебивая его] Что ты сказал?
Eric Delko Контролёры. Так CART называет своих техничек.
Tim Speedle Что ж, они могут, а ты — нет.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[к Хорацию]
Сюзи Барнам Твой младший брат, похоже, действительно умел всё испортить, не так ли?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[плохому патологоанатому]
Alexx Woods Я бы посоветовал меньше беспокоиться о алиментах и больше о жертве. Но, эй, это только я.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[подозреваемому, который не должен оплачивать медицинский счет]
Горацио Кейн Что бы там ни писалось в счете, ты все равно должен будешь заплатить.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Эта серия «Игры престолов» до сих пор считается лучшей битвой в истории телевидения: нет, это не «Долгая Ночь»
Новый сериал-детектив «Здесь все свои» оказался тем самым, которого так долго ждали — рейтинг 8,7 говорит сам за себя
Почему у Гимли из «Властелина колец» был именно топор: оружие гномов имело особый смысл
Цензура такая, что советскому кино и не снилась: Стивену Кингу покорился уникальный антирекорд — внукам не похвастаешься
Цензура такое не пропустила бы: в новой экранизации Кинга пришлось полностью менять книжную концовку — и писатель уже отреагировал
Оценки выше, чем у «Трех богатырей»: забытый российский мульт в США полюбили сильнее, чем у нас — для детей, но на взрослые темы
«Я написал сценарий и снял»: Тарантино достал с полки забытую версию «Убить Билла» — первоначальную задумку покажут в кино
Глотайте пыль за Сон Джин-ву: продолжение «Поднятия уровня» побьет все рекорды «Истребителя демонов», но лишь при одном условии
Их битва будет легендарной: «Кайдзю № 8» закроют в третьем сезоне, вот когда выйдет финал задорного аниме
До этого показали лишь избранным: Дауни-младший наконец-то официально вернулся на большие экраны в MCU (первый взгляд)
«Рай основан на чудовищной лжи»: ИИ предложил 3 продолжения «Интерстеллара» от Скорсезе, Тарантино и Нолана-младшего — каждое «взрывает» мозг
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше