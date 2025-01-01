Calleigh Duquesne [Быстро проходя через кухню] Привет, ребята, пока, ребята.

Eric Delko [Останавливая её] Эй, Кэлли, я слышал, ты повалила музыканта.

Calleigh Duquesne Эй, я слышала, ты узнала, кто на самом деле жертва автокатастрофы.

Tim Speedle Да, он был плохим парнем.

Calleigh Duquesne Знаешь, может, не таким уж плохим.

Tim Speedle Я думаю, мафия с этим не согласится где-то около 1.5 миллионов раз.

Calleigh Duquesne Да, но знаешь, я тут подумала. Если бы он не украл у мафии, он никогда бы не стал пляжным бомжом во Флориде и никогда бы не попал под ураган. А если бы он не попал под ураган, он бы никогда не врезался в машину Бёртона, а если бы не врезался в машину Бёртона, Бёртон бы с крышей не ушёл.

Eric Delko [Улыбаясь] Оставь это на твоей доле, Кэлли, находить что-то положительное даже в ураганах.

Calleigh Duquesne [Улыбаясь] Они действительно помогают с глобальным потеплением.

[Она уходит]