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Постер к 1-му сезону сериала CSI: Майами
Киноафиша Сериалы CSI: Майами Сезоны Сезон 1

CSI: Майами, 1 сезон

CSI: Miami 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 23 сентября 2002
Год выпуска 2002
Количество серий 24
Продолжительность сезона 17 часов 12 минут
О чем 1-й сезон сериала «CSI: Майами»

В 1-м сезоне сериала «C.S.I.: Майами» группа криминалистов Майями под предводительством лейтенанта Горацио Кейна занимаются расследованием авиакатастрофы. Крушение потерпел частный борт, который отправлялся из Майами в Вашингтон. При аварии удалось уцелеть только одному пассажиру. Этот человек дает показания, которые противоречат найденным на месте происшествия уликам. Кроме того, в Майами появляется террорист. Он закрепляет ошейники с бомбами на шеи состоятельных людей. Во время попытки обезвредить такой ошейник гибнет давний приятель Горацио, который когда-то вместе с ним работал в органах. 

Список серий 1-го сезона сериала «CSI: Майами» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Золотой парашют Golden Parachute
Сезон 1 Серия 1
23 сентября 2002
Теряя лицо Losing Face
Сезон 1 Серия 2
30 сентября 2002
Мокрая нога/Сухая нога Wet Foot/Dry Foot
Сезон 1 Серия 3
7 октября 2002
Всего один поцелуй Just One Kiss
Сезон 1 Серия 4
14 октября 2002
Прах к праху Ashes to Ashes
Сезон 1 Серия 5
21 октября 2002
Перелом Broken
Сезон 1 Серия 6
28 октября 2002
Бездыханный Breathless
Сезон 1 Серия 7
4 ноября 2002
Бойня Slaughterhouse
Сезон 1 Серия 8
11 ноября 2002
Смертельная зона Kill Zone
Сезон 1 Серия 9
18 ноября 2002
Жуткий разум A Horrible Mind
Сезон 1 Серия 10
25 ноября 2002
Лагерь страха Camp Fear
Сезон 1 Серия 11
16 декабря 2002
Входная рана Entrance Wound
Сезон 1 Серия 12
6 января 2003
Притон Bunk
Сезон 1 Серия 13
27 января 2003
Вторжение Forced Entry
Сезон 1 Серия 14
3 февраля 2003
Живая мертвая Dead Woman Walking
Сезон 1 Серия 15
10 февраля 2003
Доказательство невидимых вещей Evidence of Things Unseen
Сезон 1 Серия 16
17 февраля 2003
Простой человек Simple Man
Сезон 1 Серия 17
24 февраля 2003
День разоблачений Dispo Day
Сезон 1 Серия 18
10 марта 2003
Двойное прикрытие Double Cap
Сезон 1 Серия 19
31 марта 2003
Могила молодых людей Grave Young Men
Сезон 1 Серия 20
14 апреля 2003
Встреча весны Spring Break
Сезон 1 Серия 21
28 апреля 2003
Пороховая бочка Tinder Box
Сезон 1 Серия 22
5 мая 2003
Отбросы общества Freaks and Tweaks
Сезон 1 Серия 23
12 мая 2003
Пересчет тел Body Count
Сезон 1 Серия 24
19 мая 2003
График выхода всех сериалов
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