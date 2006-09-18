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Постер к 5-му сезону сериала CSI: Майами
Киноафиша Сериалы CSI: Майами Сезоны Сезон 5

CSI: Майами, 5 сезон

CSI: Miami 16+
Оригинальное название Season 5
Название Сезон 5
Премьера сезона 18 сентября 2006
Год выпуска 2006
Количество серий 24
Продолжительность сезона 17 часов 12 минут
О чем 5-й сезон сериала «CSI: Майами»

В 5-м сезоне сериала «C.S.I.: Майами» история криминалистического подразделения во главе с Горацио Кейном продолжается. Вместе с Делко он отправляется в Рио и выясняет, что опасного преступника Антонио Риоса освободили в связи с недостаточностью улик. Он выходит на свободу и исчезает. Горацио отправляется к Элине, которая сочувствует ему в связи с гибелью Марисоль. Она сообщает, что ничего не знает о Рэймонде, с которым хотел связать Горацио. Возможно, у того вновь начались проблемы с наркотиками. Но благодаря Келли, которая помогает в расследовании из Майами, Кейну удается напасть на след.

Список серий 5-го сезона сериала «CSI: Майами» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Рио Rio (4)
Сезон 5 Серия 1
18 сентября 2006
Под прикрытием Going Under
Сезон 5 Серия 2
25 сентября 2006
Ставка на смерть Death Pool 100
Сезон 5 Серия 3
2 октября 2006
Если бы взгляд мог убивать If Looks Could Kill
Сезон 5 Серия 4
9 октября 2006
Выдающаяся смерть Death Eminent
Сезон 5 Серия 5
16 октября 2006
Проклятье гроба Curse of the Coffin
Сезон 5 Серия 6
23 октября 2006
Высокий октан High Octane
Сезон 5 Серия 7
6 ноября 2006
Темная комната Darkroom
Сезон 5 Серия 8
13 ноября 2006
Выход, выход, смерть Going, Going, Gone
Сезон 5 Серия 9
20 ноября 2006
Признание, как оно есть Come As You Are
Сезон 5 Серия 10
27 ноября 2006
Рикошет Backstabbers
Сезон 5 Серия 11
11 декабря 2006
Внутреннее расследование Internal Affairs
Сезон 5 Серия 12
8 января 2007
Жар Throwing Heat
Сезон 5 Серия 13
22 января 2007
Ничейная земля No Man's Land (1)
Сезон 5 Серия 14
5 февраля 2007
Покойник Man Down (2)
Сезон 5 Серия 15
12 февраля 2007
Разбитый дом Broken Home
Сезон 5 Серия 16
19 февраля 2007
Медведь-убийца A Grizzly Murder
Сезон 5 Серия 17
26 февраля 2007
Тройная угроза Triple Threat
Сезон 5 Серия 18
19 марта 2007
Кровные узы Bloodline
Сезон 5 Серия 19
9 апреля 2007
Гонка Rush
Сезон 5 Серия 20
16 апреля 2007
Недавно убитые Just Murdered
Сезон 5 Серия 21
23 апреля 2007
Сгоревший Burned
Сезон 5 Серия 22
30 апреля 2007
Переключатель Kill Switch
Сезон 5 Серия 23
7 мая 2007
Рожденный убивать Born to Kill
Сезон 5 Серия 24
14 мая 2007
График выхода всех сериалов
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