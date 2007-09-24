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Постер к 6-му сезону сериала CSI: Майами
Киноафиша Сериалы CSI: Майами Сезоны Сезон 6

CSI: Майами, 6 сезон

CSI: Miami 16+
Оригинальное название Season 6
Название Сезон 6
Премьера сезона 24 сентября 2007
Год выпуска 2007
Количество серий 21
Продолжительность сезона 15 часов 3 минуты
О чем 6-й сезон сериала «CSI: Майами»

В 6-м сезоне сериала «C.S.I.: Майами» криминалисты продолжают охотиться на преступников в солнечном Майами. Благодаря результату генетической экспертизы Горацио узнает, что у него есть биологический сын и он является подозреваемым в преступлении. Несколькими часами ранее сотрудники правоохранительных органов прибывают на место происшествия, где из окна выпал мужчина. Становится очевидно, что совершить прыжок ему помогли. Убийца спасается бегством на катере. Ему удается уйти от преследования. Эксперты осматривают труп и выясняют, что в мужчину сначала выстрелили, а потом сбросили вниз.

Список серий 6-го сезона сериала «CSI: Майами» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Опасный сын Dangerous Son
Сезон 6 Серия 1
24 сентября 2007
Киберзнаменитость Cyber-lebrity
Сезон 6 Серия 2
1 октября 2007
Из-под стражи Inside Out
Сезон 6 Серия 3
8 октября 2007
Бах, бах, твой долг Bang, Bang, Your Debt
Сезон 6 Серия 4
15 октября 2007
Глубокая заморозка Deep Freeze
Сезон 6 Серия 5
22 октября 2007
Солнечное затмение Sunblock
Сезон 6 Серия 6
29 октября 2007
Цепная реакция Chain Reaction
Сезон 6 Серия 7
5 ноября 2007
Долгие каникулы Permanent Vacation
Сезон 6 Серия 8
12 ноября 2007
Стой на месте Stand Your Ground
Сезон 6 Серия 9
19 ноября 2007
Моя няня CSI: My Nanny
Сезон 6 Серия 10
26 ноября 2007
Контрабандисты во мгле Guerillas in the Mist
Сезон 6 Серия 11
10 декабря 2007
Конфиденциальность Майами Miami Confidential
Сезон 6 Серия 12
17 декабря 2007
Растя Кейна Raising Caine
Сезон 6 Серия 13
14 января 2008
А теперь ты должен убить невесту You May Now Kill The Bride
Сезон 6 Серия 14
24 марта 2008
Засада (1) Ambush (1)
Сезон 6 Серия 15
31 марта 2008
Всё внутри (2) All In (2)
Сезон 6 Серия 16
1 апреля 2008
Убить хищника To Kill a Predator
Сезон 6 Серия 17
21 апреля 2008
Вид из тоннеля Tunnel Vision
Сезон 6 Серия 18
28 апреля 2008
Камень и неудачное место Rock and a Hard Place
Сезон 6 Серия 19
5 мая 2008
По проводам Down to the Wire
Сезон 6 Серия 20
12 мая 2008
Баллистик (1) Going Ballistic (1)
Сезон 6 Серия 21
19 мая 2008
График выхода всех сериалов
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