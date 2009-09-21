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Постер к 8-му сезону сериала CSI: Майами
Киноафиша Сериалы CSI: Майами Сезоны Сезон 8

CSI: Майами, 8 сезон

CSI: Miami 16+
Оригинальное название Season 8
Название Сезон 8
Премьера сезона 21 сентября 2009
Год выпуска 2009
Количество серий 24
Продолжительность сезона 17 часов 12 минут
О чем 8-й сезон сериала «CSI: Майами»

В 8-м сезоне сериала «C.S.I.: Майами» Делко снова предстоит побороться за свою жизнь. Он невольно погружается в воспоминания о событиях, которые произошли с ним в 1997 году. Именно тот случай привел его к работе в команде C.S.I. Тем временем человек, который отчаянно жаждет справедливости, захватает полицейское управление Майами. Горацио и его коллеги изучают его заявления. Одним из заложников оказывается Джесси Кардоза, которая раньше работала в C.S.I. Этот инцидент заставляет ее вновь вернуться к прежней работе. Во время турнира по пляжному волейболу происходит убийство. Кэлли и Делко принимаются за расследование.

Список серий 8-го сезона сериала «CSI: Майами» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Вне времени (2) Out of Time (2)
Сезон 8 Серия 1
21 сентября 2009
Враждебное поглощение Hostile Takeover
Сезон 8 Серия 2
28 сентября 2009
Убойная акция Bolt Action
Сезон 8 Серия 3
5 октября 2009
На виду In Plane Sight
Сезон 8 Серия 4
12 октября 2009
Плохое семя Bad Seed
Сезон 8 Серия 5
19 октября 2009
Где мой жених, чувак? Dude, Where's My Groom?
Сезон 8 Серия 6
2 ноября 2009
Бон вояж Bone Voyage
Сезон 8 Серия 7
9 ноября 2009
Точка столкновения Point of Impact
Сезон 8 Серия 8
16 ноября 2009
Условие убийства Kill Clause
Сезон 8 Серия 9
23 ноября 2009
Не считая меня Count Me Out
Сезон 8 Серия 10
7 декабря 2009
Делко на защите Delko for the Defense
Сезон 8 Серия 11
14 декабря 2009
Прекративший шоу Show Stopper
Сезон 8 Серия 12
11 января 2010
Погибнуть от меча Die By The Sword
Сезон 8 Серия 13
18 января 2010
Ветер In The Wind
Сезон 8 Серия 14
1 февраля 2010
Майами, у нас проблема Miami, We Have A Problem
Сезон 8 Серия 15
8 февраля 2010
Лос-Анджелес L.A.
Сезон 8 Серия 16
1 марта 2010
Сокращение Getting Axed
Сезон 8 Серия 17
8 марта 2010
Позор Dishonor
Сезон 8 Серия 18
22 марта 2010
Конец весенних каникул Spring Breakdown
Сезон 8 Серия 19
12 апреля 2010
Обратная вспышка Backfire
Сезон 8 Серия 20
19 апреля 2010
Облом Meltdown
Сезон 8 Серия 21
3 мая 2010
Хорошая мамочка – мертвая мамочка Mommie Deadest
Сезон 8 Серия 22
10 мая 2010
Бомба замедленного действия Time Bomb
Сезон 8 Серия 23
17 мая 2010
Они все умрут (1) All Fall Down (1)
Сезон 8 Серия 24
24 мая 2010
График выхода всех сериалов
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