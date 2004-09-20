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Постер к 3-му сезону сериала CSI: Майами
Киноафиша Сериалы CSI: Майами Сезоны Сезон 3

CSI: Майами, 3 сезон

CSI: Miami 16+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 20 сентября 2004
Год выпуска 2004
Количество серий 24
Продолжительность сезона 17 часов 12 минут
О чем 3-й сезон сериала «CSI: Майами»

В 3-м сезоне сериала «C.S.I.: Майами» один из мостов начинает рушиться. Автомобиль, который находился на нем, падает в воду. Горацио первым оказывается на месте происшествия. Он наблюдает за тем, как машину достают оттуда. За ним приезжают Делко и Спидл. Сотрудники правоохранительных органов проводят опрос свидетелей. Все до единого заявляют, что лодка, которая врезалась в опоры моста, намеренно держала на него курс. Криминалисты обнаруживают на борту судна мертвого мужчину. Вскоре случается еще одно происшествие, связанное с лодкой. На этот раз в самый разгар вечеринки на Стар-Айленде.

Список серий 3-го сезона сериала «CSI: Майами» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Пропавший сын Lost Son
Сезон 3 Серия 1
20 сентября 2004
За и против Pro Per
Сезон 3 Серия 2
27 сентября 2004
Под влиянием Under the Influence
Сезон 3 Серия 3
4 октября 2004
Убийство на флэш-мобе Murder in a Flash
Сезон 3 Серия 4
11 октября 2004
Легальный бизнес Legal
Сезон 3 Серия 5
18 октября 2004
Адская ночь Hell Night
Сезон 3 Серия 6
25 октября 2004
Преступная волна Crime Wave
Сезон 3 Серия 7
8 ноября 2004
Скорость убивает Speed Kills
Сезон 3 Серия 8
15 ноября 2004
Пираты Pirated
Сезон 3 Серия 9
22 ноября 2004
После падения After the Fall
Сезон 3 Серия 10
29 ноября 2004
Страсть к игре Addiction
Сезон 3 Серия 11
13 декабря 2004
Перестрелка Shootout
Сезон 3 Серия 12
3 января 2005
Убийца полицейского Cop Killer
Сезон 3 Серия 13
17 января 2005
Одна ночь One Night Stand
Сезон 3 Серия 14
7 февраля 2005
Личность Identity
Сезон 3 Серия 15
14 февраля 2005
Нечего терять Nothing to Lose
Сезон 3 Серия 16
21 февраля 2005
Денежный самолет Money Plane
Сезон 3 Серия 17
7 марта 2005
Конец игры Game Over
Сезон 3 Серия 18
21 марта 2005
Секс и расплата Sex & Taxes
Сезон 3 Серия 19
11 апреля 2005
Свидание с убийцей Killer Date
Сезон 3 Серия 20
18 апреля 2005
Отдача Recoil
Сезон 3 Серия 21
2 мая 2005
Месть Vengeance
Сезон 3 Серия 22
9 мая 2005
Измотанный Whacked
Сезон 3 Серия 23
16 мая 2005
10–7 10-7
Сезон 3 Серия 24
23 мая 2005
График выхода всех сериалов
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