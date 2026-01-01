Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пиноккио: Раскрепощенный»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
CSI: Майами
Награды
Награды и номинации «CSI: Майами»
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Похожие
Цитаты
Места съёмок
Вся информация о сериале
Primetime Emmy Awards 2007
Outstanding Stunt Coordination
Победитель
Outstanding Sound Editing for a Series
Номинант
Outstanding Sound Editing for a Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2003
Outstanding Cinematography for a Single Camera Series
Победитель
Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Sound Editing for a Series
Номинант
Outstanding Sound Editing for a Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2005
Outstanding Sound Editing for a Series
Номинант
Outstanding Sound Editing for a Series
Номинант
Горячая или холодная? Вот какой водой нужно заливать рис — и плов рассыпается зернышко к зернышку
Вот чем теперь мою ягоды вместо мыла и соды: даже малина не раскисает, а грязь легко уходит
Мажу маслом унитаз перед уходом из дома и радуюсь: гениальный лайфхак помогает на 2–3 месяца
«Берегись автомобиля» превратили в сериал от Kion, и даже фанаты Рязанова поставили «класс»: «Трибунцев – идеальный Деточкин»
«Мастера Маргариту» и самого Локшина легендарный литературовед Жаринов сровнял с землей: «Режиссер снял какую-то шнягу»
«Шляпу сними! Кепочку надень вот»: угадаете советскую классику по кадрам героев в модной кепке? (сложный тест)
Пока в мире собирает «Одиссея», россияне штурмуют кинотеатры из-за новинки со Стояновым — уже вторые выходные подряд №1 в прокате
«Какая гадость эта ваша заливная рыба» — легко. А вот первую реплику фильма вспомните? Сложный тест для киноманов
«Одиссея» несется к $1 000 000 000 в прокате, но без этого советского фильма Нолан считал бы копейки: вдохновился им (и еще парочкой)
«Не верилось, что будет такая разгадка»: эта серия «Первого отдела» получила самый высокий рейтинг (и она в 1 сезоне)
Нолан впервые оплошал? «Одиссею» хвалят все подряд — но зрители уверяют: за идеальными 97% на RT скрывается совсем другая картина
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667