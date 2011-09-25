Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Дозор Джунглей: Кругосветка" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 10-му сезону сериала CSI: Майами
Киноафиша Сериалы CSI: Майами Сезоны Сезон 10

CSI: Майами, 10 сезон

CSI: Miami 16+
Оригинальное название Season 10
Название Сезон 10
Премьера сезона 25 сентября 2011
Год выпуска 2011
Количество серий 19
Продолжительность сезона 13 часов 37 минут
О чем 10-й сезон сериала «CSI: Майами»

В 10-м сезоне сериала «C.S.I.: Майами» Горацио оказывает помощь Натали. Он собирается выследить Рэнди Норта, прежде чем серийный убийца Джек Толлер нанесет следующий удар. Но Клейн тяжело ранен, что сказывается на его психическом состоянии. Его посещают видения, в которых он видит свою погибшую супругу Марисоль, словно наяву. Тем временем криминалисты пытаются вычислить, кто ответственен за убийство мужчины из эскорта. Его тело было обнаружено в арендованном домике. Кроме того, кто-то жестоко расправляется с молодым человеком, который учился в Университете Дейда. Плохие погодные условия значительно осложняют расследование.

Список серий 10-го сезона сериала «CSI: Майами» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Контрмеры (2) Countermeasures (2)
Сезон 10 Серия 1
25 сентября 2011
Тайное послание Stiff
Сезон 10 Серия 2
2 октября 2011
Унесённые ветром Blown Away
Сезон 10 Серия 3
9 октября 2011
Посмотрите кто насмехается Look Who's Taunting
Сезон 10 Серия 4
16 октября 2011
Сочувствие убийцы Killer Regrets
Сезон 10 Серия 5
23 октября 2011
По книге By The Book
Сезон 10 Серия 6
30 октября 2011
Грешник получит свое Sinner Takes All
Сезон 10 Серия 7
6 ноября 2011
Мёртвый двойник Dead Ringer
Сезон 10 Серия 8
13 ноября 2011
Несколько покойников A Few Dead Men
Сезон 10 Серия 9
20 ноября 2011
Давно ушедший Long Gone
Сезон 10 Серия 10
4 декабря 2011
Коронованные Crowned
Сезон 10 Серия 11
11 декабря 2011
Огонь по своим Friendly Fire
Сезон 10 Серия 12
8 января 2012
Предельная скорость Terminal Velocity
Сезон 10 Серия 13
29 января 2012
Последняя капля Last Straw
Сезон 10 Серия 14
19 февраля 2012
Ни одно доброе дело… No Good Deed
Сезон 10 Серия 15
4 марта 2012
Покойся по кусочкам Rest In Pieces
Сезон 10 Серия 16
11 марта 2012
Под угрозой At Risk
Сезон 10 Серия 17
18 марта 2012
Закон и беспорядок (1) Law and Disorder (1)
Сезон 10 Серия 18
25 марта 2012
Законодательный труп (2) Habeas Corpse (2)
Сезон 10 Серия 19
8 апреля 2012
График выхода всех сериалов
Related video
Этого певца в России ненавидит только Ваенга: женщины без ума от вида его груди
Как вино — с годами только лучше: физрук из «Ранеток» стал настоящим мачо
«Стыдно»: что говорят зрители ледового шоу, в котором выступает Костомаров
Потерял все волосы неспроста: Малахов действительно серьезно болен
Жидкая бородка, стальные мышцы: неземной красоты сын Хворостовского испортил внешность
Ксерокопия бывшей, только имя другое: Харламов наступил на те же грабли
Сына родила молодая учительница: семью Астахова потрясла новость о пополнении
Астрологи вычислили самые агрессивные знаки Зодиака: их всего 3
Из гадкого утенка в лебедя: преображение дочери Жади из «Клона» поражает (фото)
Кровь с молоком: внучка главной цыганки СССР совсем не похожа на родню (фото)
Этого никогда не забудет: Шуфутинский отличился в день свадьбы внука
Тест: выберите сериал, а мы назовем вашу главную черту
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше