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Постер к 2-му сезону сериала CSI: Майами
Киноафиша Сериалы CSI: Майами Сезоны Сезон 2

CSI: Майами, 2 сезон

CSI: Miami 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 22 сентября 2003
Год выпуска 2003
Количество серий 24
Продолжительность сезона 17 часов 12 минут
О чем 2-й сезон сериала «CSI: Майами»

Во 2-м сезоне сериала «C.S.I.: Майами» Горацио и его подчиненные принимаются за очередное расследование. На этот раз жертвой оказалась манекенщица, которую целенаправленно сбили у одной из гостиниц Майами. Кроме того, кто-то напал на женщину в одной из пустующих квартир. Ее подвергли жестоким избиениям. Юная спортсменка тоже попала в руки похитителей. Ее украли из собственной комнаты. Расследование приводит сотрудников криминалистической группы к одному из водоемов, где они обнаруживают кисть женской руки, проглоченную аллигатором. Напарники, владевшие баром, оказались застрелены.

Список серий 2-го сезона сериала «CSI: Майами» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Кровные братья Blood Brothers
Сезон 2 Серия 1
22 сентября 2003
Мертвая зона Dead Zone
Сезон 2 Серия 2
29 сентября 2003
Тяжелое время Hard Time
Сезон 2 Серия 3
6 октября 2003
Смертельный захват Death Grip
Сезон 2 Серия 4
13 октября 2003
Лучшая защита The Best Defense
Сезон 2 Серия 5
20 октября 2003
Ураган Энтони Hurricane Anthony
Сезон 2 Серия 6
3 ноября 2003
Гран При Grand Prix
Сезон 2 Серия 7
10 ноября 2003
Большой Брат Big Brother
Сезон 2 Серия 8
17 ноября 2003
Приманка Bait
Сезон 2 Серия 9
24 ноября 2003
Экстрим Extreme
Сезон 2 Серия 10
15 декабря 2003
Разочарования Complications
Сезон 2 Серия 11
5 января 2004
Свидетель убийства Witness to Murder
Сезон 2 Серия 12
12 января 2004
Кровавая луна Blood Moon
Сезон 2 Серия 13
2 февраля 2004
Медленный огонь Slow Burn
Сезон 2 Серия 14
9 февраля 2004
Сталкерацци Stalkerazzi
Сезон 2 Серия 15
16 февраля 2004
Вторжение Invasion
Сезон 2 Серия 16
23 февраля 2004
Деньги ни за что Money for Nothing
Сезон 2 Серия 17
1 марта 2004
Неудачник Wannabe
Сезон 2 Серия 18
22 марта 2004
Последний срок Deadline
Сезон 2 Серия 19
29 марта 2004
Клятва The Oath
Сезон 2 Серия 20
19 апреля 2004
Крушение Not Landing
Сезон 2 Серия 21
3 мая 2004
Рэп Rap Sheet
Сезон 2 Серия 22
10 мая 2004
Майами – Нью-Йорк Нон-Стоп MIA/NYC - NonStop
Сезон 2 Серия 23
17 мая 2004
Невинная Innocent
Сезон 2 Серия 24
24 мая 2004
График выхода всех сериалов
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