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Постер к 4-му сезону сериала CSI: Майами
Киноафиша Сериалы CSI: Майами Сезоны Сезон 4

CSI: Майами, 4 сезон

CSI: Miami 16+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 19 сентября 2005
Год выпуска 2005
Количество серий 25
Продолжительность сезона 17 часов 55 минут
О чем 4-й сезон сериала «CSI: Майами»

В 4-м сезоне сериала «C.S.I.: Майами» Горацио беседует со святым отцом в храме. Он откровенно говорит о том, что испытывает вину после того дня, как появился в церкви с руками, испачканными кровью. Священник читает молитву. Тем временем неподалеку от них на кладбище проходит траурная церемония. Сотрудник правоохранительных органов привозит из мест заключения сына покойной. Альберто просит расстегнуть наручники, а получив отказ, совершает нападение на полицейского и несется к гробу. Внезапно крышка гроба распахивается, оттуда выпрыгивает вооруженный молодой человек и начинает палить в толпу.

Список серий 4-го сезона сериала «CSI: Майами» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Из могилы From the Grave
Сезон 4 Серия 1
19 сентября 2005
Кровь в воде Blood in the Water
Сезон 4 Серия 2
26 сентября 2005
Охота Prey
Сезон 4 Серия 3
3 октября 2005
48 часов жизни 48 Hours to Life
Сезон 4 Серия 4
10 октября 2005
Три пути Three-Way
Сезон 4 Серия 5
17 октября 2005
Под подозрением Under Suspicion
Сезон 4 Серия 6
24 октября 2005
Убийственный полет Felony Flight
Сезон 4 Серия 7
7 ноября 2005
Пригвожденный Nailed
Сезон 4 Серия 8
14 ноября 2005
Городские отморозки Urban Hellraisers
Сезон 4 Серия 9
21 ноября 2005
В осколках Shattered
Сезон 4 Серия 10
28 ноября 2005
Расплата Payback
Сезон 4 Серия 11
19 декабря 2005
Счет The Score
Сезон 4 Серия 12
9 января 2006
Молчун Silencer
Сезон 4 Серия 13
23 января 2006
Занавес Fade Out
Сезон 4 Серия 14
30 января 2006
Скелеты Skeletons
Сезон 4 Серия 15
6 февраля 2006
Ненормальный Deviant
Сезон 4 Серия 16
27 февраля 2006
Столкновение Collision
Сезон 4 Серия 17
6 марта 2006
Двойная опасность Double Jeopardy
Сезон 4 Серия 18
13 марта 2006
Угон Driven
Сезон 4 Серия 19
20 марта 2006
Свободное падение Free Fall
Сезон 4 Серия 20
10 апреля 2006
Мертвый воздух Dead Air
Сезон 4 Серия 21
24 апреля 2006
Открытая вода Open Water
Сезон 4 Серия 22
1 мая 2006
Шок Shock (1)
Сезон 4 Серия 23
8 мая 2006
Беспредел Rampage (2)
Сезон 4 Серия 24
15 мая 2006
Один из нас самих One of Our Own (3)
Сезон 4 Серия 25
22 мая 2006
График выхода всех сериалов
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