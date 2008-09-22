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Постер к 7-му сезону сериала CSI: Майами
Киноафиша Сериалы CSI: Майами Сезоны Сезон 7

CSI: Майами, 7 сезон

CSI: Miami 16+
Оригинальное название Season 7
Название Сезон 7
Премьера сезона 22 сентября 2008
Год выпуска 2008
Количество серий 25
Продолжительность сезона 17 часов 55 минут
О чем 7-й сезон сериала «CSI: Майами»

В 7-м сезоне сериала «C.S.I.: Майами» Райан опережает коллег и первым прибывает на аэродром. Он загружает труп в автомобиль. Когда на месте происшествия появляются Кэлли и Делко, герой сообщает им, что тело уже увезли в морг. Делко это кажется весьма подозрительным. Он хотел бы побольше выяснить о случившемся, но Келли считает, что их задача первоочередной важности – проверить недругов Горацио, чтобы выяснить, кто совершил на него нападение и произвел выстрел. Очередное преступление происходит на пляжной вечеринке. Среди веселящихся людей появляется подожженный человек. Он бежит к воде, но не успевает добраться до нее и падает замертво.

Список серий 7-го сезона сериала «CSI: Майами» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Воскрешение (2) Resurrection (2)
Сезон 7 Серия 1
22 сентября 2008
Не быть подожжённым снова Won't Get Fueled Again
Сезон 7 Серия 2
29 сентября 2008
Что побудило вас убивать? And How Does That Make You Kill?
Сезон 7 Серия 3
6 октября 2008
Свирепый канибалл Raging Cannibal
Сезон 7 Серия 4
13 октября 2008
Бомба Bombshell
Сезон 7 Серия 5
20 октября 2008
Разрушительная команда Wrecking Crew
Сезон 7 Серия 6
3 ноября 2008
Обманывая смерть Cheating Death
Сезон 7 Серия 7
10 ноября 2008
Прощай, малыш, прощай Gone Baby Gone
Сезон 7 Серия 8
17 ноября 2008
Электрический разряд Power Trip
Сезон 7 Серия 9
24 ноября 2008
Мотель ДеЛюка The DeLuca Motel
Сезон 7 Серия 10
8 декабря 2008
Точка отсчёта Tipping Point
Сезон 7 Серия 11
15 декабря 2008
Причина в голове Head Case
Сезон 7 Серия 12
12 января 2009
И они сорвались с места And They're Offed
Сезон 7 Серия 13
19 января 2009
Ваши криминалисты наглотались дыма Smoke Gets in Your CSI's
Сезон 7 Серия 14
2 февраля 2009
Предположительно виновный Presumed Guilty
Сезон 7 Серия 15
9 февраля 2009
Утопай или плыви Sink or Swim
Сезон 7 Серия 16
2 марта 2009
Вечеринка в честь развода Divorce Party
Сезон 7 Серия 17
9 марта 2009
Рискованный полёт Flight Risk
Сезон 7 Серия 18
16 марта 2009
Особая мишень (1) Target Specific (1)
Сезон 7 Серия 19
23 марта 2009
Волк в овечьей шкуре (2) Wolfe in Sheep's Clothing (2)
Сезон 7 Серия 20
30 марта 2009
Ветки и пластика Chip/Tuck
Сезон 7 Серия 21
13 апреля 2009
Мертва по прибытии Dead on Arrival
Сезон 7 Серия 22
27 апреля 2009
Побочный ущерб Collateral Damage
Сезон 7 Серия 23
4 мая 2009
Растворённый Dissolved
Сезон 7 Серия 24
11 мая 2009
Видя красный (1) Seeing Red (1)
Сезон 7 Серия 25
18 мая 2009
График выхода всех сериалов
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