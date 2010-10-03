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Постер к 9-му сезону сериала CSI: Майами
Киноафиша Сериалы CSI: Майами Сезоны Сезон 9

CSI: Майами, 9 сезон

CSI: Miami 16+
Оригинальное название Season 9
Название Сезон 9
Премьера сезона 3 октября 2010
Год выпуска 2010
Количество серий 22
Продолжительность сезона 15 часов 46 минут
О чем 9-й сезон сериала «CSI: Майами»

В 9-м сезоне сериала «C.S.I.: Майами» Кардоза становится жертвой газовой атаки со стороны профессора Старлинга в криминалистической лаборатории. После того как криминалисты приступают к расследованию, выясняется, что у Старлинга был соучастник. В ночном клубе убивают молодую девушку, и главным подозреваемым становится один из популярных студентов. А единственным свидетелем по делу о похищении оказывается незрячий человек. Он указывает на злоумышленника, который должен был находиться за решеткой во время совершения преступления. Убийца, лишивший жизни супругу Горацио и сестру Делко, совершил побег из тюрьмы.

Список серий 9-го сезона сериала «CSI: Майами» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Падение (2) Fallen (2)
Сезон 9 Серия 1
3 октября 2010
Внезапная смерть Sudden Death
Сезон 9 Серия 2
10 октября 2010
Не увидь зла See No Evil
Сезон 9 Серия 3
17 октября 2010
Розыск Manhunt
Сезон 9 Серия 4
24 октября 2010
Неспящие в Майми Sleepless in Miami
Сезон 9 Серия 5
31 октября 2010
Реальное убийство Reality Kills
Сезон 9 Серия 6
7 ноября 2010
На крючке On the Hook
Сезон 9 Серия 7
21 ноября 2010
С Днём рождения Happy Birthday
Сезон 9 Серия 8
5 декабря 2010
Кровавый сахар Blood Sugar
Сезон 9 Серия 9
12 декабря 2010
Брак, заключённый в аду Match Made in Hell
Сезон 9 Серия 10
2 января 2011
Лицом-к-лицу F-T-F
Сезон 9 Серия 11
9 января 2011
Отрыв Wheels Up
Сезон 9 Серия 12
16 января 2011
Последняя битва Last Stand
Сезон 9 Серия 13
20 февраля 2011
Холодная, как камень Stoned Cold
Сезон 9 Серия 14
27 февраля 2011
Жажда крови Blood Lust
Сезон 9 Серия 15
6 марта 2011
Место охоты Hunting Ground
Сезон 9 Серия 16
13 марта 2011
Срочная доставка Special Delivery
Сезон 9 Серия 17
20 марта 2011
Работа над ошибками About Face
Сезон 9 Серия 18
27 марта 2011
На арене Caged
Сезон 9 Серия 19
10 апреля 2011
Сделай это чёрным Paint It Black
Сезон 9 Серия 20
17 апреля 2011
Игра окончена G.O.
Сезон 9 Серия 21
1 мая 2011
Сигнал бедствия (1) Mayday (1)
Сезон 9 Серия 22
8 мая 2011
График выхода всех сериалов
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