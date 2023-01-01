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Постер к 1-му сезону сериала Байки из склепа
Киноафиша Сериалы Байки из склепа Сезоны Сезон 1

Байки из склепа, 1 сезон

Tales from the Crypt 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 июня 1989
Год выпуска 1989
Количество серий 6
Продолжительность сезона 2 часа 12 минут
О чем 1-й сезон сериала «Байки из склепа»

В 1-м сезоне сериала «Байки из склепа» представлен сборник жутких новелл, рассказанных циничным скелетом. Одна из серий посвящена палачу, не готовому мириться с фактом упразднения смертной казни. Оставшись без работы всей жизни, он принимается вершить правосудие на улицах города. Следом идет рождественская страшилка о женщине, убившей собственного мужа. Попытавшись избавиться от трупа, она сталкивается с беглым маньяком в костюме Санты. Это и многое другое ждет зрителей в первом сезоне легендарного телешоу.

Список серий 1-го сезона сериала «Байки из склепа» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Человек, который был Смертью The Man Who Was Death
Сезон 1 Серия 1
10 июня 1989
Мирно дремлет старый дом… And All Through the House
Сезон 1 Серия 2
10 июня 1989
Закопайте этого кота… Он правда сдох Dig That Cat... He's Real Gone
Сезон 1 Серия 3
10 июня 1989
Всего лишь смертный грех Only Sin Deep
Сезон 1 Серия 4
14 июня 1989
Любимая, прийди ко мне с топором Lover Come Hack to Me
Сезон 1 Серия 5
21 июня 1989
Полная коллекция Collection Completed
Сезон 1 Серия 6
28 июня 1989
График выхода всех сериалов
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