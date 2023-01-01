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Киноафиша Сериалы Байки из склепа Сезоны

Байки из склепа, список сезонов

Tales from the Crypt 16+
Год выпуска 1989
Страна США
Эпизод длится 22 минуты
Телеканал HBO
Список сезонов сериала «Байки из склепа»
Байки из склепа - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
6 эпизодов 10 июня 1989 - 28 июня 1989
 
Байки из склепа - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
18 эпизодов 21 апреля 1990 - 31 июля 1990
 
Байки из склепа - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
14 эпизодов 15 июня 1991 - 28 августа 1991
 
Байки из склепа - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
14 эпизодов 27 июня 1992 - 16 сентября 1992
 
Байки из склепа - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
13 эпизодов 2 октября 1993 - 8 декабря 1993
 
Байки из склепа - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
15 эпизодов 31 октября 1994 - 25 января 1995
 
Байки из склепа - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
13 эпизодов 19 апреля 1996 - 19 июля 1996
 
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