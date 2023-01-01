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Байки из склепа
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Байки из склепа, список сезонов
Tales from the Crypt
16+
Год выпуска
1989
Страна
США
Эпизод длится
22 минуты
Телеканал
HBO
Список сезонов сериала «Байки из склепа»
Сезон 1 / Season 1
6 эпизодов
10 июня 1989 - 28 июня 1989
Сезон 2 / Season 2
18 эпизодов
21 апреля 1990 - 31 июля 1990
Сезон 3 / Season 3
14 эпизодов
15 июня 1991 - 28 августа 1991
Сезон 4 / Season 4
14 эпизодов
27 июня 1992 - 16 сентября 1992
Сезон 5 / Season 5
13 эпизодов
2 октября 1993 - 8 декабря 1993
Сезон 6 / Season 6
15 эпизодов
31 октября 1994 - 25 января 1995
Сезон 7 / Season 7
13 эпизодов
19 апреля 1996 - 19 июля 1996
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