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Постер к 3-му сезону сериала Байки из склепа
Киноафиша Сериалы Байки из склепа Сезоны Сезон 3

Байки из склепа, 3 сезон

Tales from the Crypt 16+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 15 июня 1991
Год выпуска 1991
Количество серий 14
Продолжительность сезона 5 часов 8 минут
О чем 3-й сезон сериала «Байки из склепа»

В 3-м сезоне сериала «Байки из склепа» заурядный писатель получает в руки зелье, способное приворожить любую девушку. В другой новелле, главную роль в которой исполнил Кайл Маклахлен, рассказывается о беглом преступнике, прикованном наручниками к трупу. В третьей серии авантюрист разрабатывает гениальный план по получению страховки и инсценирует собственную смерть. Наконец, непутевый актер убивает конкурента, чтобы получить главную роль в крупном проекте. Как водится, все они поплатятся за содеянное.

Список серий 3-го сезона сериала «Байки из склепа» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Залюбленный до смерти Loved to Death
Сезон 3 Серия 1
15 июня 1991
Мерзкая смерть Carrion Death
Сезон 3 Серия 2
15 июня 1991
Ловушка The Trap
Сезон 3 Серия 3
15 июня 1991
Абра-Кадавр! Abra Cadaver
Сезон 3 Серия 4
19 июня 1991
Главная роль Top Billing
Сезон 3 Серия 5
26 июня 1991
Смертельное ожидание Dead Wait
Сезон 3 Серия 6
3 июля 1991
Вампир поневоле The Reluctant Vampire
Сезон 3 Серия 7
10 июля 1991
Мольберт тебя погубит Easel Kill Ya
Сезон 3 Серия 8
17 июля 1991
Служащий похоронного бюро Undertaking Palor
Сезон 3 Серия 9
24 июля 1991
Траурная неприятность Mournin' Mess
Сезон 3 Серия 10
31 июля 1991
В мгновении ока Split Second
Сезон 3 Серия 11
7 августа 1991
Крайний предел Deadline
Сезон 3 Серия 12
14 августа 1991
Испорченная Spoiled
Сезон 3 Серия 13
21 августа 1991
Трус Yellow
Сезон 3 Серия 14
28 августа 1991
График выхода всех сериалов
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