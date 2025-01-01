Mitch Bruckner
[стреляет Девлину в плечо] Это плечо, на котором она плакала?
[стреляет ему в другое плечо]
Mitch Bruckner
А вот в этом?
Mitch Bruckner
[в панике стреляет в теперь уже нежити Девлина Кейтса без толку] Я УБИЛ ТЕБЯ, Чёрт побери, Я ТВОЮ МАТЬ УБИЛ!
[убегает, пока улыбающийся Кейтс идет по пятам]
Mitch Bruckner
[последние слова]
Mitch Bruckner
[когда его закапывают заживо] Нет, я не мёртв... Что ты делаешь?
[голос становится приглушённым от всего этого грунта в его рот]
Mitch Bruckner
Не... Не нужно
[когда его толкают в землю]
Mitch Bruckner
НННООООААА