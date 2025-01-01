Mitch Bruckner [стреляет Девлину в плечо] Это плечо, на котором она плакала?

[стреляет ему в другое плечо]

Mitch Bruckner А вот в этом?

Mitch Bruckner [в панике стреляет в теперь уже нежити Девлина Кейтса без толку] Я УБИЛ ТЕБЯ, Чёрт побери, Я ТВОЮ МАТЬ УБИЛ!

[убегает, пока улыбающийся Кейтс идет по пятам]

Mitch Bruckner [последние слова]

Mitch Bruckner [когда его закапывают заживо] Нет, я не мёртв... Что ты делаешь?

[голос становится приглушённым от всего этого грунта в его рот]

Mitch Bruckner Не... Не нужно

[когда его толкают в землю]