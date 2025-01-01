Меню
Цитаты из сериала Байки из склепа

Хранитель склепа [после того, как отрезал кому-то ухо ножницами] Бритва и стрижка, два гроша!
[смеется истерически]
Crypt Keeper Орел — я выиграл. Решка — ты *плачешь*!
[последние слова]
Д-р Карл Фэрбенкс [судмедэксперты проводят посмертную экспертизу, не подозревая, что его мозг и чувства все еще в живых] Ах... вот и он, наконец... моя автопсия... чертовски, Мартин... ты был прав... ты был прав во всем... кроме одной вещи... чувство осязания — это не первый сенс, который пропадает, ОНО ПОСЛЕДНИЙ!
[последние слова]
Эрл Рэймонд Дигс [к приближающемуся грифу] Нет, я не мёртв... Я НЕ МЁРТВ
Mitch Bruckner [стреляет Девлину в плечо] Это плечо, на котором она плакала?
[стреляет ему в другое плечо]
Mitch Bruckner А вот в этом?
Mitch Bruckner [в панике стреляет в теперь уже нежити Девлина Кейтса без толку] Я УБИЛ ТЕБЯ, Чёрт побери, Я ТВОЮ МАТЬ УБИЛ!
[убегает, пока улыбающийся Кейтс идет по пятам]
Mitch Bruckner [последние слова]
Mitch Bruckner [когда его закапывают заживо] Нет, я не мёртв... Что ты делаешь?
[голос становится приглушённым от всего этого грунта в его рот]
Mitch Bruckner Не... Не нужно
[когда его толкают в землю]
Mitch Bruckner НННООООААА
Mitch Bruckner "Не пожелай жены соседа своего"
Devlin Cates Она не твоя жена
Mitch Bruckner Она ею будет
Devlin Cates А что насчёт "Не убивай"?
[думает об этом, затем пожимает плечами] Да пох#й
[последние слова]
Luden Sandelton [когда мыло, которое использует его жена, начинает разъедать ее кожу] Существует более десятка видов кислот в частях животных, включая соляную кислоту... Подумай об этом... Ты бы хотел, чтобы то, что переваривает еду в твоем желудке... Было тем же самым, что ты используешь на своем лице?
[последние слова]
Бобби Торнберри [теперь нежить] Как говорит Библия, дядя: "Кровь гуще воды"
[подходит к своему теперь искалеченному дяде с мясным ножом]
