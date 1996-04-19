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Постер к 7-му сезону сериала Байки из склепа
Киноафиша Сериалы Байки из склепа Сезоны Сезон 7

Байки из склепа, 7 сезон

Tales from the Crypt 16+
Оригинальное название Season 7
Название Сезон 7
Премьера сезона 19 апреля 1996
Год выпуска 1996
Количество серий 13
Продолжительность сезона 4 часа 46 минут
О чем 7-й сезон сериала «Байки из склепа»

В 7-м сезоне сериала «Байки из склепа» культовая хоррор-антология вернется в эфир в последний раз, чтобы порадовать аудиторию несколькими мрачными новеллами. В одной из баек рассказывается о трех сестрах, обнаруживших лапу обезьяны, способную исполнить их самые заветные желания. В другой серии известная романистка пытается убедить собственного мужа в том, что она ему верна. Еще одна мистическая история посвящена грабителю, после ранения прячущемуся в отеле. Там раненный похититель бриллиантов встречает девушку, которую видит только он.

Список серий 7-го сезона сериала «Байки из склепа» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Смертельное превращение Fatal Caper
Сезон 7 Серия 1
19 апреля 1996
Дань памяти Last Respects
Сезон 7 Серия 2
26 апреля 1996
Изящный случай убийства A Slight Case of Murder
Сезон 7 Серия 3
3 мая 1996
Побег Escape
Сезон 7 Серия 4
17 мая 1996
Ужас в ночи Horror in the Night
Сезон 7 Серия 5
24 мая 1996
Холодная война Cold War
Сезон 7 Серия 6
31 мая 1996
Похититель Kidnapper
Сезон 7 Серия 7
7 июня 1996
Вести с того света Report from the Grave
Сезон 7 Серия 8
14 июня 1996
Курение убивает Smoke Wrings
Сезон 7 Серия 9
21 июня 1996
Лицо About Face
Сезон 7 Серия 10
28 июня 1996
Признание Confession
Сезон 7 Серия 11
5 июля 1996
Уши вечера мудреннее Ear Today... Gone Tomorrow
Сезон 7 Серия 12
12 июля 1996
Третий поросёнок The Third Pig
Сезон 7 Серия 13
19 июля 1996
График выхода всех сериалов
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