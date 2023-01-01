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Постер к 2-му сезону сериала Байки из склепа
Киноафиша Сериалы Байки из склепа Сезоны Сезон 2

Байки из склепа, 2 сезон

Tales from the Crypt 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 21 апреля 1990
Год выпуска 1990
Количество серий 18
Продолжительность сезона 6 часов 36 минут
О чем 2-й сезон сериала «Байки из склепа»

Во 2-м сезоне сериала «Байки из склепа» рассказывается об официантке, уставшей жить в нищете. Сходив в гадалке, она узнает, что выйдет за богатого толстяка, коему суждено вскоре умереть страшной смертью. Жажда разбогатеть в конечном счете играет с ней злую шутку. Во второй серии, срежиссированной Арнольдом Шварценеггером, речь пойдет о престарелом мужчине, влюбившемся в молодую девушку. И ради того, чтобы покорить сердце красотки, старик готов идти на самые радикальные меры. Наконец, зрители узнают о том, чем завершился исход состязания двух первоклассных шулеров, противостояние которых зашло слишком далеко.

Список серий 2-го сезона сериала «Байки из склепа» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Смертельно верное предсказание Dead Right
Сезон 2 Серия 1
21 апреля 1990
Подмена The Switch
Сезон 2 Серия 2
21 апреля 1990
Снимай колоду Cutting Cards
Сезон 2 Серия 3
21 апреля 1990
До самой смерти 'Til Death
Сезон 2 Серия 4
24 апреля 1990
Трое – это уже толпа Three's a Crowd
Сезон 2 Серия 5
1 мая 1990
Существо из могилы The Thing from the Grave
Сезон 2 Серия 6
8 мая 1990
Жертвоприношение The Sacrifice
Сезон 2 Серия 7
15 мая 1990
Ради громких криков For Cryin' Out Loud
Сезон 2 Серия 8
22 мая 1990
Четырехсторонний треугольник Four-Sided Triangle
Сезон 2 Серия 9
29 мая 1990
Кукла чревовещателя The Ventriloquist's Dummy
Сезон 2 Серия 10
5 июня 1990
Джуди, ты сегодня другая Judy, You're Not Yourself Today
Сезон 2 Серия 11
12 июня 1990
Подходящее наказание Fitting Punishment
Сезон 2 Серия 12
19 июня 1990
Беда Кормана Korman's Kalamity
Сезон 2 Серия 13
26 июня 1990
Нижняя койка Lower Berth
Сезон 2 Серия 14
3 июля 1990
Немая свидетельница убийства Mute Witness to Murder
Сезон 2 Серия 15
10 июля 1990
Телевизионный террор Television Terror
Сезон 2 Серия 16
17 июля 1990
Смотритель моего брата My Brother's Keeper
Сезон 2 Серия 17
24 июля 1990
Тайна The Secret
Сезон 2 Серия 18
31 июля 1990
График выхода всех сериалов
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