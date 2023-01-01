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Постер к 4-му сезону сериала Байки из склепа
Киноафиша Сериалы Байки из склепа Сезоны Сезон 4

Байки из склепа, 4 сезон

Tales from the Crypt 16+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 27 июня 1992
Год выпуска 1992
Количество серий 14
Продолжительность сезона 5 часов 8 минут
О чем 4-й сезон сериала «Байки из склепа»

В 4-м сезоне сериала «Байки из склепа» первую серию снял выдающийся киноактер Том Хэнкс. В его новелле повествование ведется от лица мошенника, зарабатывающего на жизнь крайне необычным способом. Затем речь пойдет об ученом, который получает инъекцию сыворотки неизвестного происхождения. Кроме того, в сезоне зрителей ждет серия о двух домушниках, после проникновения в дом случайно убивших хозяина, а также леденящая душу история о стареющей модели, убивающей молодых конкуренток самыми изощренными способами.

Список серий 4-го сезона сериала «Байки из склепа» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Не только для одиноких сердец None But the Lonely Heart
Сезон 4 Серия 1
27 июня 1992
Это убьет тебя This'll Kill Ya
Сезон 4 Серия 2
27 июня 1992
На груди мертвеца On a Deadman's Chest
Сезон 4 Серия 3
27 июня 1992
Сеанс Seance
Сезон 4 Серия 4
4 июля 1992
Сон красавицы Beauty Rest
Сезон 4 Серия 5
11 июля 1992
Что там готовится? What's Cookin'
Сезон 4 Серия 6
22 июля 1992
Вновь прибывший The New Arrival
Сезон 4 Серия 7
25 июля 1992
Поединок Showdown
Сезон 4 Серия 8
1 августа 1992
Король дороги King of the Road
Сезон 4 Серия 9
8 августа 1992
Маньяк на свободе Maniac at Large
Сезон 4 Серия 10
19 августа 1992
Раздвоение личности Split Personality
Сезон 4 Серия 11
26 августа 1992
Ведомый струнами Strung Along
Сезон 4 Серия 12
2 сентября 1992
Концерт оборотня Werewolf Concerto
Сезон 4 Серия 13
9 сентября 1992
Любопытство убивает Curiosity Killed
Сезон 4 Серия 14
16 сентября 1992
График выхода всех сериалов
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