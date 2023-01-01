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Постер к 5-му сезону сериала Байки из склепа
Киноафиша Сериалы Байки из склепа Сезоны Сезон 5

Байки из склепа, 5 сезон

Tales from the Crypt 16+
Оригинальное название Season 5
Название Сезон 5
Премьера сезона 2 октября 1993
Год выпуска 1993
Количество серий 13
Продолжительность сезона 4 часа 46 минут
О чем 5-й сезон сериала «Байки из склепа»

В 5-м сезоне сериала «Байки из склепа» жулик торгует поддельными похоронными договорами, оставляя доверчивых клиентов в дураках. Все меняется, когда судьба сталкивает мошенника с необычной престарелой парой. В еще одной новелле недоверчивый муж нанимает частного агента, чтобы тот следил за его супругой. Мужчина убежден, что его вторая половинка изменяет ему с местным священнослужителем. Между тем в другой серии клоун и начинающий телепат учится читать мысли на своей возлюбленной, задумавшей от него сбежать с любовником.

Список серий 5-го сезона сериала «Байки из склепа» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Смерть коммивояжёров Death of Some Salesmen
Сезон 5 Серия 1
2 октября 1993
Что посеешь… As Ye Sow
Сезон 5 Серия 2
2 октября 1993
Аромат небытия Forever Ambergris
Сезон 5 Серия 3
2 октября 1993
Пища для ума Food for Thought
Сезон 5 Серия 4
6 октября 1993
Страсть к наживе People Who Live in Brass Hearses
Сезон 5 Серия 5
13 октября 1993
Спектакль для двоих Two for the Show
Сезон 5 Серия 6
20 октября 1993
Дом ужаса House of Horror
Сезон 5 Серия 7
27 октября 1993
Смерть дилетанта Well Cooked Hams
Сезон 5 Серия 8
3 ноября 1993
Наука убивать Creep Course
Сезон 5 Серия 9
10 ноября 1993
Наступил рассвет Came the Dawn
Сезон 5 Серия 10
17 ноября 1993
Нефть – это хорошо, если всё хорошо кончается Oil's Well That Ends Well
Сезон 5 Серия 11
24 ноября 1993
Дьявол наполовину Half-Way Horrible
Сезон 5 Серия 12
1 декабря 1993
Вместе до самой смерти Till Death Do We Part
Сезон 5 Серия 13
8 декабря 1993
График выхода всех сериалов
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