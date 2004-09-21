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Постер к 12-му сезону сериала Полиция Нью-Йорка
Киноафиша Сериалы Полиция Нью-Йорка Сезоны Сезон 12

Полиция Нью-Йорка, 12 сезон

NYPD Blue 18+
Оригинальное название Season 12
Название Сезон 12
Премьера сезона 21 сентября 2004
Год выпуска 2004
Количество серий 20
Продолжительность сезона 14 часов 20 минут
О чем 12-й сезон сериала «Полиция Нью-Йорка»

В 12-м сезоне сериала «Полиция Нью-Йорка» у команды появляется новый руководитель, пришедший из ОВР с поручением навести порядок в отряде. Сиповиц получает по почте дохлую крысу. Кларк сходит с ума. Врача находят мертвым. Это дело связано с мужчиной, который сменил пол. Также детективы расследуют гибель беременной женщины, которая имеет отношение к афере с усыновлением. Медавой и Джонс беседуют с другой женщиной, которая утверждает, что нападавший в маске украл у нее ценное кольцо. Незнакомец следит за Тео, когда тот идет домой после школьных занятий. Свидание Кларка с подозреваемым в убийстве должно развалить линию обвинения.

Список серий 12-го сезона сериала «Полиция Нью-Йорка» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Платье для успеха Dress for Success
Сезон 12 Серия 1
21 сентября 2004
Рыба из воды Fish Out of Water
Сезон 12 Серия 2
28 сентября 2004
Великие шары гнева Great Balls of Ire
Сезон 12 Серия 3
12 октября 2004
Развод в детективном стиле Divorce Detective Style
Сезон 12 Серия 4
19 октября 2004
Ты обманываешь меня You're Buggin' Me
Сезон 12 Серия 5
26 октября 2004
Видение The Vision Thing
Сезон 12 Серия 6
9 ноября 2004
Мой ужин с Энди My Dinner With Andy
Сезон 12 Серия 7
16 ноября 2004
Мне нравится Айк I Like Ike
Сезон 12 Серия 8
23 ноября 2004
Клуб 3-Н The 3-H Club
Сезон 12 Серия 9
30 ноября 2004
Мертвый Дональд The Dead Donald
Сезон 12 Серия 10
7 декабря 2004
Бейл Аут Bale Out
Сезон 12 Серия 11
14 декабря 2004
Я люблю своих жен, но ты, малыш I Love My Wives, But Oh You Kid
Сезон 12 Серия 12
21 декабря 2004
Столи с изюминкой Stoli with a Twist
Сезон 12 Серия 13
11 января 2005
Стратис Страх Stratis Fear
Сезон 12 Серия 14
18 января 2005
Ла Бомба La Bomba
Сезон 12 Серия 15
25 января 2005
Колчан старика Old Man Quiver
Сезон 12 Серия 16
1 февраля 2005
Оркестр клуба одиноких сердец сержанта Сиповича Sergeant Sipowicz' Lonely Hearts Club Band
Сезон 12 Серия 17
8 февраля 2005
Ленни руки-ножницы Lenny Scissorhands
Сезон 12 Серия 18
15 февраля 2005
Бэйл к шефу Bale to the Chief
Сезон 12 Серия 19
22 февраля 2005
День переезда Moving Day
Сезон 12 Серия 20
1 марта 2005
График выхода всех сериалов
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