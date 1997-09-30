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Постер к 5-му сезону сериала Полиция Нью-Йорка
Киноафиша Сериалы Полиция Нью-Йорка Сезоны Сезон 5

Полиция Нью-Йорка, 5 сезон

NYPD Blue 18+
Оригинальное название Season 5
Название Сезон 5
Премьера сезона 30 сентября 1997
Год выпуска 1997
Количество серий 22
Продолжительность сезона 15 часов 46 минут
О чем 5-й сезон сериала «Полиция Нью-Йорка»

В 5-м сезоне сериала «Полиция Нью-Йорка» на протяжении четырех месяцев после гибели Джоуи Сальво Симоне перебивается случайными заработками, поскольку его отстранили от службы до завершения внутреннего расследования. Он спрашивает у Сиповица о подстрекательствах со стороны ФБР, которые думают, что к смерти Сальво причастен кто-то из сотрудников. Лейтенант Шеннон сообщает лейтенанту Фэнси, что он может знать человека, который стоит за этим преступлением. Тем временем Джина узнает, что ждет ребенка, но не решается сообщить об этом Мартинесу. Вскоре Симоне возвращается к работе в 15-м участке и сразу же помогает Сиповицу в расследовании.

 

Список серий 5-го сезона сериала «Полиция Нью-Йорка» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Как мухи для беспечных мальчишек, так и мы для богов / Этот бутон для вас As Flies to Careless Boys Are We to the Gods / This Bud's for You
Сезон 5 Серия 1
30 сентября 1997
Все хорошо, что хорошо кончается All's Wells That Ends Well
Сезон 5 Серия 2
7 октября 1997
Три девушки и младенец Three Girls and a Baby
Сезон 5 Серия 3
14 октября 1997
Истина где-то рядом The Truth is Out There
Сезон 5 Серия 4
28 октября 1997
Требуется деревня It Takes a Village
Сезон 5 Серия 5
4 ноября 1997
Мертвец говорит Dead Man Talking
Сезон 5 Серия 6
11 ноября 1997
Шиди сделки Sheedy Dealings
Сезон 5 Серия 7
18 ноября 1997
Потерянный Израиль (1) Lost Israel (1)
Сезон 5 Серия 8
25 ноября 1997
Потерянный Израиль (2) Lost Israel (2)
Сезон 5 Серия 9
9 декабря 1997
Воспоминание о горбах прошлом Remembrance of Humps Past
Сезон 5 Серия 10
16 декабря 1997
Вы находитесь под раста You're Under a Rasta
Сезон 5 Серия 11
6 января 1998
Коробка Венди A Box of Wendy
Сезон 5 Серия 12
13 января 1998
Твин Питс Twin Petes
Сезон 5 Серия 13
10 февраля 1998
Ткачиха ненависти Weaver of Hate
Сезон 5 Серия 14
17 февраля 1998
Не убивайте посланника Don't Kill the Messenger
Сезон 5 Серия 15
24 февраля 1998
Тот, который ускользнул The One That Got Away
Сезон 5 Серия 16
3 марта 1998
Говори за себя, Брюс Клейтон Speak For Yourself, Bruce Clayton
Сезон 5 Серия 17
24 марта 1998
Я не хочу красить I Don't Wanna Dye
Сезон 5 Серия 18
31 марта 1998
Поклониться перед законом Prostrate Before the Law
Сезон 5 Серия 19
28 апреля 1998
Время молота Hammer Time
Сезон 5 Серия 20
5 мая 1998
Основополагающее мышление Seminal Thinking
Сезон 5 Серия 21
12 мая 1998
Медовый месяц на водопадах Виагра Honeymoon at Viagra Falls
Сезон 5 Серия 22
19 мая 1998
График выхода всех сериалов
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