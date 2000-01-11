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Постер к 7-му сезону сериала Полиция Нью-Йорка
Киноафиша Сериалы Полиция Нью-Йорка Сезоны Сезон 7

Полиция Нью-Йорка, 7 сезон

NYPD Blue 18+
Оригинальное название Season 7
Название Сезон 7
Премьера сезона 11 января 2000
Год выпуска 2000
Количество серий 22
Продолжительность сезона 15 часов 46 минут
О чем 7-й сезон сериала «Полиция Нью-Йорка»

В 7-м сезоне сериала «Полиция Нью-Йорка» Дэнни и Энди расследуют дело, связанное с нападением. Ситуация выглядит так, будто преступление совершили мальчики в синем. Джилл раздумывает над тем, чтобы отправиться на свидание со своим бывшим супругом. Сын Джилл впервые причащается. В это время Энди и Дэнни замечают подозрительный фургон через дорогу от храма. Вскоре они обнаруживают тело младенца в мусорном баке. Также сотрудники гостиницы находят труп мужчины в ванной одного из номеров. Ему отрезали некоторые части тела и похитили личные вещи. Бывший Джилл оказывается за решеткой.

Список серий 7-го сезона сериала «Полиция Нью-Йорка» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Ночи Луги Loogie Nights
Сезон 7 Серия 1
11 января 2000
Дыра в Хуане A Hole in Juan
Сезон 7 Серия 2
18 января 2000
Человек в двух правильных ботинках The Man with Two Right Shoes
Сезон 7 Серия 3
25 января 2000
Голые мертвецы The Naked are the Dead
Сезон 7 Серия 4
1 февраля 2000
Эти кадры созданы для Хоакина These Shoots are Made for Joaquin
Сезон 7 Серия 5
8 февраля 2000
Братья по оружию Brothers Under Arms
Сезон 7 Серия 6
15 февраля 2000
А вот и Джонс Along Came Jones
Сезон 7 Серия 7
22 февраля 2000
Все играют на муле Everybody Plays the Mule
Сезон 7 Серия 8
23 февраля 2000
Чудаки Jackass
Сезон 7 Серия 9
29 февраля 2000
Кто убивает сон Who Murders Sleep
Сезон 7 Серия 10
7 марта 2000
Маленький Эбнер Little Abner
Сезон 7 Серия 11
14 марта 2000
Добро пожаловать в Нью-Йорк Welcome to New York
Сезон 7 Серия 12
21 марта 2000
Файлы Ирвина The Irvin Files
Сезон 7 Серия 13
28 марта 2000
Переспать Sleep Over
Сезон 7 Серия 14
4 апреля 2000
Стремление к успеху Stressed For Success
Сезон 7 Серия 15
11 апреля 2000
До свидания Чарли Goodbye Charlie
Сезон 7 Серия 16
18 апреля 2000
Выкатить бочку Roll Out the Barrel
Сезон 7 Серия 17
25 апреля 2000
Лаки Лучано Lucky Luciano
Сезон 7 Серия 18
2 мая 2000
Чай и сочувствие Tea and Sympathy
Сезон 7 Серия 19
9 мая 2000
Этот старый супруг This Old Spouse
Сезон 7 Серия 20
16 мая 2000
Летучие мыши к Ларри Bats Off to Larry
Сезон 7 Серия 21
23 мая 2000
Последний раунд The Last Round Up
Сезон 7 Серия 22
23 мая 2000
График выхода всех сериалов
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