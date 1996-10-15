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Постер к 4-му сезону сериала Полиция Нью-Йорка
Киноафиша Сериалы Полиция Нью-Йорка Сезоны Сезон 4

Полиция Нью-Йорка, 4 сезон

NYPD Blue 18+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 15 октября 1996
Год выпуска 1996
Количество серий 22
Продолжительность сезона 15 часов 46 минут
О чем 4-й сезон сериала «Полиция Нью-Йорка»

В 4-м сезоне сериала «Полиция Нью-Йорка» Медавой решает сесть на диету, но это дается ему нелегко. Между тем у Сиповица трудности на работе и в личной жизни. Его маленький сын болеет, а Сильвия принимает решение вернуться к работе в офисе окружного прокурора. Симоне получает от Рассела предложение, но не решается дать ему положительный ответ. Мартинес положил глаз на Джину Колон, новую помощницу в отделе по борьбе с преступностью. Медавой заключает пари с Сиповицем, чтобы узнать, кто сможет сильнее похудеть всего за один месяц. В это же время Сиповиц и Симоне помогают детективу Стюарту Моррисси расследовать дело об исчезновении ребенка.

Список серий 4-го сезона сериала «Полиция Нью-Йорка» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Моби Грег Moby Greg
Сезон 4 Серия 1
15 октября 1996
Толстый Стью Thick Stu
Сезон 4 Серия 2
22 октября 1996
Да, у нас нет канноли Yes, We Have No Cannolis
Сезон 4 Серия 3
29 октября 1996
Где находится «Свальдо»? Where's 'Swaldo?
Сезон 4 Серия 4
12 ноября 1996
Куда делся Ван Гог? Where'd the Van Gogh?
Сезон 4 Серия 5
19 ноября 1996
Да, сэр, это мой ребенок Yes Sir, That's My Baby
Сезон 4 Серия 6
26 ноября 1996
Фальшивое приключение Теда и Кэри Ted and Carey's Bogus Adventure
Сезон 4 Серия 7
3 декабря 1996
Необъятный ты Unembraceable You
Сезон 4 Серия 8
10 декабря 1996
Мастерство чеканки Caulksmanship
Сезон 4 Серия 9
17 декабря 1996
Мой дикий ирландский нос My Wild Irish Nose
Сезон 4 Серия 10
7 января 1997
Алиса здесь больше не подходит Alice Doesn't Fit Here Anymore
Сезон 4 Серия 11
14 января 1997
Наверху, внизу Upstairs, Downstairs
Сезон 4 Серия 12
21 января 1997
Том и Джери Tom and Geri
Сезон 4 Серия 13
28 января 1997
Оригинал Ремингтона A Remington Original
Сезон 4 Серия 14
11 февраля 1997
Последний блеск задней фары Taillight's Last Gleaming
Сезон 4 Серия 15
18 февраля 1997
Какая свалка! What a Dump!
Сезон 4 Серия 16
25 февраля 1997
Мучительный опыт A Wrenching Experience
Сезон 4 Серия 17
15 апреля 1997
Я люблю Люси I Love Lucy
Сезон 4 Серия 18
22 апреля 1997
Плохой рэп Bad Rap
Сезон 4 Серия 19
29 апреля 1997
Эмиссия невозможна Emission Impossible
Сезон 4 Серия 20
6 мая 1997
Париж горит? Is Paris Burning?
Сезон 4 Серия 21
13 мая 1997
Иссушающий опыт A Draining Experience
Сезон 4 Серия 22
20 мая 1997
График выхода всех сериалов
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