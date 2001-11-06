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Постер к 9-му сезону сериала Полиция Нью-Йорка
Киноафиша Сериалы Полиция Нью-Йорка Сезоны Сезон 9

Полиция Нью-Йорка, 9 сезон

NYPD Blue 18+
Оригинальное название Season 9
Название Сезон 9
Премьера сезона 6 ноября 2001
Год выпуска 2001
Количество серий 23
Продолжительность сезона 16 часов 29 минут
О чем 9-й сезон сериала «Полиция Нью-Йорка»

В 9-м сезоне сериала «Полиция Нью-Йорка», расследуя убийства четырех девочек-подростков, члены команды 15-го отряда выясняют шокирующую правду об исчезновении детектива Дэнни Соренсона. Сиповица провозглашают героем после того, как он застрелил человека, ответственного за убийство Соренсона. В то время как лейтенант Родригес объединяется с сотрудниками другого отделения, чтобы расследовать ограбление своей матери, команда ищет убийцу двух мужчин, которые работали в Нью-Йоркском университете. В команде появляется новый детектив, Джон Кларк – младший. Он пытается вписаться в коллектив, несмотря на вмешательство со стороны отца.

Список серий 9-го сезона сериала «Полиция Нью-Йорка» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Лежать как коврик (1) Lie Like a Rug (1)
Сезон 9 Серия 1
6 ноября 2001
Джонни получил свое золото (2) Johnny Got His Gold (2)
Сезон 9 Серия 2
6 ноября 2001
Два Кларка в баре Two Clarks in a Bar
Сезон 9 Серия 3
13 ноября 2001
В путь, Кларк Hit the Road, Clark
Сезон 9 Серия 4
20 ноября 2001
Полицейские и грабитель Cops and Robber
Сезон 9 Серия 5
27 ноября 2001
Детская любовь Baby Love
Сезон 9 Серия 6
4 декабря 2001
Мама в гостях Mom's Away
Сезон 9 Серия 7
11 декабря 2001
Щенячья любовь Puppy Love
Сезон 9 Серия 8
18 декабря 2001
А вот и сын Here Comes the Son
Сезон 9 Серия 9
8 января 2002
Ревнивые сердца Jealous Hearts
Сезон 9 Серия 10
15 января 2002
Шалтай сброшен Humpty Dumped
Сезон 9 Серия 11
5 февраля 2002
О, мама Oh, Mama
Сезон 9 Серия 12
19 февраля 2002
Сафари, так хорошо Safari, So Good
Сезон 9 Серия 13
26 февраля 2002
Ручная работа Hand Job
Сезон 9 Серия 14
5 марта 2002
Пистолеты и шланги Guns & Hoses
Сезон 9 Серия 15
12 марта 2002
Маленький папа сделает тебя A Little Dad'll Do Ya
Сезон 9 Серия 16
19 марта 2002
Цыганское горе мне Gypsy Woe's Me
Сезон 9 Серия 17
26 марта 2002
Меньше Морте Less is Morte
Сезон 9 Серия 18
16 апреля 2002
Удар ниже пояса Low Blow
Сезон 9 Серия 19
30 апреля 2002
Эдип потерпел крушение Oedipus Wrecked
Сезон 9 Серия 20
7 мая 2002
Мертвое мясо в New Deli Dead Meat in New Deli
Сезон 9 Серия 21
14 мая 2002
Лучше уложить, чем никогда (1) Better Laid Than Never (1)
Сезон 9 Серия 22
21 мая 2002
Лучше уложить, чем никогда (2) Better Laid Than Never (2)
Сезон 9 Серия 23
21 мая 2002
График выхода всех сериалов
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