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Постер к 6-му сезону сериала Полиция Нью-Йорка
Киноафиша Сериалы Полиция Нью-Йорка Сезоны Сезон 6

Полиция Нью-Йорка, 6 сезон

NYPD Blue 18+
Оригинальное название Season 6
Название Сезон 6
Премьера сезона 20 октября 1998
Год выпуска 1998
Количество серий 22
Продолжительность сезона 15 часов 46 минут
О чем 6-й сезон сериала «Полиция Нью-Йорка»

В 6-м сезоне сериала «Полиция Нью-Йорка» детективы принимаются за расследование убийства сына гостиничного магната. Рассел и Киркендалл считают, что жертва попытки изнасилования что-то недоговаривает. Здоровье Симоне начинает резко ухудшаться. Затем детективы 15-го полицейского отделения расследуют двойное убийство с участием одного из них, сотрудника правоохранительных органов, страдающего алкогольной зависимостью. Вскоре выясняется, что он, по всей видимости, действовал правильно. Однако фигурант дела никак не может вспомнить ключевые подробности произошедшего.

Список серий 6-го сезона сериала «Полиция Нью-Йорка» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Верхняя резинка Top Gum
Сезон 6 Серия 1
20 октября 1998
Полицейский в бутылке Cop in a Bottle
Сезон 6 Серия 2
27 октября 1998
Онемение и число Numb & Number
Сезон 6 Серия 3
10 ноября 1998
Хранитель брата Brother's Keeper
Сезон 6 Серия 4
17 ноября 1998
Сердца и души Hearts and Souls
Сезон 6 Серия 5
24 ноября 1998
Дэнни Бой Danny Boy
Сезон 6 Серия 6
1 декабря 1998
Чешский вышибала Czech Bouncer
Сезон 6 Серия 7
8 декабря 1998
Бешеные быки Raging Bulls
Сезон 6 Серия 8
15 декабря 1998
Грайм-сцена Grime Scene
Сезон 6 Серия 9
5 января 1999
Показать и рассказать Show and Tell
Сезон 6 Серия 10
12 января 1999
Теория большого взрыва Big Bang Theory
Сезон 6 Серия 11
9 февраля 1999
Что случилось, Чак? What's Up, Chuck?
Сезон 6 Серия 12
16 февраля 1999
Мертвая девушка идет Dead Girl Walking
Сезон 6 Серия 13
23 февраля 1999
Ад Рафаэля Raphael's Inferno
Сезон 6 Серия 14
2 марта 1999
У меня есть мечта I Have a Dream
Сезон 6 Серия 15
6 апреля 1999
Не нарушайте правила поведения Tain't Misbehavin
Сезон 6 Серия 16
13 апреля 1999
Не употребляй мет со мной Don't Meth With Me
Сезон 6 Серия 17
20 апреля 1999
Мистер Робертс Mister Roberts
Сезон 6 Серия 18
27 апреля 1999
Иуда Прист Judas Priest
Сезон 6 Серия 19
4 мая 1999
Я нарисую тебе карту I'll Draw You a Mapp
Сезон 6 Серия 20
11 мая 1999
Voir Dire это Voir Dire This
Сезон 6 Серия 21
18 мая 1999
Безопасный дом Safe Home
Сезон 6 Серия 22
25 мая 1999
График выхода всех сериалов
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