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Постер к 11-му сезону сериала Полиция Нью-Йорка
Киноафиша Сериалы Полиция Нью-Йорка Сезоны Сезон 11

Полиция Нью-Йорка, 11 сезон

NYPD Blue 18+
Оригинальное название Season 11
Название Сезон 11
Премьера сезона 23 сентября 2003
Год выпуска 2003
Количество серий 22
Продолжительность сезона 15 часов 46 минут
О чем 11-й сезон сериала «Полиция Нью-Йорка»

В 11-м сезоне сериала «Полиция Нью-Йорка» детективы расследуют убийство мужчины, брат которого является сексуальным маньяком. Когда начинается суд над капитаном Фрейкером, Сиповиц беспокоится, что его собственные показания могут разрушить стратегию обвинения. Затем Сиповиц и Кларк расследуют гибель трансвестита, у которого, по словам друга, были отношения с женатым мужчиной. Тем временем Родригес дает показания на судебном слушании по делу Фракера. Женщина сообщает, что ее супруг пропал без вести, но Сиповиц и Кларк подозревают, что она не до конца откровенна с ними. Фракер дает показания в суде.

Список серий 11-го сезона сериала «Полиция Нью-Йорка» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Гребаный Фракер Frickin' Fraker
Сезон 11 Серия 1
23 сентября 2003
Твой автобус, Тед Your Bus, Ted
Сезон 11 Серия 2
30 сентября 2003
Стрижка Глупость Shear Stupidity
Сезон 11 Серия 3
7 октября 2003
Порно бесплатно Porn Free
Сезон 11 Серия 4
14 октября 2003
Держим руку на пульсе Keeping Abreast
Сезон 11 Серия 5
21 октября 2003
Энди Эпплсид Andy Appleseed
Сезон 11 Серия 6
28 октября 2003
Это умереть за It's to Die For
Сезон 11 Серия 7
4 ноября 2003
А Веннер… And the Wenner Is...
Сезон 11 Серия 8
18 ноября 2003
Только придурки платят подоходный налог Only Schmucks Pay Income Tax
Сезон 11 Серия 9
25 ноября 2003
Ты да бомба You Da Bomb
Сезон 11 Серия 10
10 февраля 2004
Прохождение камня Passing the Stone
Сезон 11 Серия 11
17 февраля 2004
Болтливый Болтливый Взрыв Взрыв Chatty Chatty Bang Bang
Сезон 11 Серия 12
2 марта 2004
Возьми мою жену, пожалуйста Take My Wife, Please
Сезон 11 Серия 13
9 марта 2004
Полковник Знание Colonel Knowledge
Сезон 11 Серия 14
16 марта 2004
Старый крикун Old Yeller
Сезон 11 Серия 15
23 марта 2004
На заборе On the Fence
Сезон 11 Серия 16
30 марта 2004
В богине мы связаны In Goddess We Trussed
Сезон 11 Серия 17
6 апреля 2004
Братья Грим The Brothers Grim
Сезон 11 Серия 18
13 апреля 2004
Пилер? Я едва знал ее Peeler? I Hardly Knew Her
Сезон 11 Серия 19
20 апреля 2004
Трейлор Трэш Traylor Trash
Сезон 11 Серия 20
27 апреля 2004
Какой у тебя яд? What's Your Poison?
Сезон 11 Серия 21
4 мая 2004
Кто твой папочка? Who's Your Daddy?
Сезон 11 Серия 22
11 мая 2004
График выхода всех сериалов
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