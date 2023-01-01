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Постер к 1-му сезону сериала Полиция Нью-Йорка
Киноафиша Сериалы Полиция Нью-Йорка Сезоны Сезон 1

Полиция Нью-Йорка, 1 сезон

NYPD Blue 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 21 сентября 1993
Год выпуска 1993
Количество серий 22
Продолжительность сезона 15 часов 46 минут
О чем 1-й сезон сериала «Полиция Нью-Йорка»

В 1-м сезоне сериала «Полиция Нью-Йорка» Джон Келли и Энди Сиповиц служат в пятнадцатом полицейском участке Нью-Йорка. Сиповиц является старшим сотрудником, но его пристрастие к выпивке может серьезно навредить его дальнейшей карьере. Келли от всей души любит своего напарника, но безответственность Сиповица все чаще становится поводом для конфликта. Сиповиц даже стал главным подозреваемым в деле, связанном с дракой и оскорблениями. После того как с него сняли обвинения, он решил взяться за ум, отказаться от алкоголя и сохранить работу. Вместе детективов ожидает немало интригующих расследований.

Список серий 1-го сезона сериала «Полиция Нью-Йорка» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Пилот Pilot
Сезон 1 Серия 1
21 сентября 1993
4B или не 4B 4B or Not 4B
Сезон 1 Серия 2
28 сентября 1993
Коричневый аппетит Brown Appetit
Сезон 1 Серия 3
5 октября 1993
Истинные признания True Confessions
Сезон 1 Серия 4
12 октября 1993
Эмиссия завершена Emission Accomplished
Сезон 1 Серия 5
19 октября 1993
Персональный фол Personal Foul
Сезон 1 Серия 6
26 октября 1993
Полиция Нью-Йорка Лу NYPD Lou
Сезон 1 Серия 7
2 ноября 1993
Буря в C-Cup Tempest in a C-Cup
Сезон 1 Серия 8
16 ноября 1993
Ледяные безумия Ice Follies
Сезон 1 Серия 9
30 ноября 1993
Оскар, Мейер, Вайнер Oscar, Meyer, Weiner
Сезон 1 Серия 10
7 декабря 1993
От зайца к вечности From Hare to Eternity
Сезон 1 Серия 11
14 декабря 1993
На крыше Up on the Roof
Сезон 1 Серия 12
4 января 1994
Заброшенный Abandando Abandoned
Сезон 1 Серия 13
11 января 1994
Прыгающий Джек Флейшман Jumpin' Jack Fleishman
Сезон 1 Серия 14
18 января 1994
Стероид Рой Steroid Roy
Сезон 1 Серия 15
8 февраля 1994
Внезапная рыба A Sudden Fish
Сезон 1 Серия 16
15 февраля 1994
Черные мужчины умеют прыгать Black Men Can Jump
Сезон 1 Серия 17
1 марта 1994
Братья Зеппо Маркс Zeppo Marks Brothers
Сезон 1 Серия 18
22 марта 1994
Серж Консьерж Serge the Concierge
Сезон 1 Серия 19
29 марта 1994
Доброе время, Чарли Good Time Charlie
Сезон 1 Серия 20
3 мая 1994
Оружие и розарии Guns 'n Rosaries
Сезон 1 Серия 21
10 мая 1994
Рокин Робин Rockin' Robin
Сезон 1 Серия 22
17 мая 1994
График выхода всех сериалов
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