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Постер к 8-му сезону сериала Полиция Нью-Йорка
Киноафиша Сериалы Полиция Нью-Йорка Сезоны Сезон 8

Полиция Нью-Йорка, 8 сезон

NYPD Blue 18+
Оригинальное название Season 8
Название Сезон 8
Премьера сезона 9 января 2001
Год выпуска 2001
Количество серий 20
Продолжительность сезона 14 часов 20 минут
О чем 8-й сезон сериала «Полиция Нью-Йорка»

В 8-м сезоне сериала «Полиция Нью-Йорка» детективы расследуют многочисленные убийства в ресторане быстрого питания. Наркоман отдает свою маленькую дочь торговцу запрещенными веществами в качестве залога по просроченному кредиту. Руководство Управления внутренних дел принимает решение возобновить дело Киркендалла. Тем временем Дэнни просыпается в кровати Дианы. Энди и Кэти получают результаты анализов Тео. Бывший коллега Бобби связывается с Дианой из тюрьмы. Женщина-офицер застрелена во время ограбления магазина канцтоваров. Она умирает в больнице. Дэнни пытается защитить Диану.  

Список серий 8-го сезона сериала «Полиция Нью-Йорка» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Дэйвлесс в Нью-Йорке Daveless in New York
Сезон 8 Серия 1
9 января 2001
Просыпаться трудно Waking Up is Hard to Do
Сезон 8 Серия 2
16 января 2001
Франко, дорогой мой, мне наплевать Franco, My Dear, I Don't Give a Damn
Сезон 8 Серия 3
23 января 2001
Семейные узы Family Ties
Сезон 8 Серия 4
30 января 2001
Дураки русские Fools Russian
Сезон 8 Серия 5
6 февраля 2001
Написание ошибок Writing Wrongs
Сезон 8 Серия 6
13 февраля 2001
Свекровь, преступники In-Laws, Outlaws
Сезон 8 Серия 7
20 февраля 2001
Расселмания Russellmania
Сезон 8 Серия 8
27 февраля 2001
О боже гот Oh Golly Goth
Сезон 8 Серия 9
6 марта 2001
В ночной тиши In the Still of the Night
Сезон 8 Серия 10
13 марта 2001
Подглядывающий Томми Peeping Tommy
Сезон 8 Серия 11
20 марта 2001
Очарованный вечер Thumb Enchanted Evening
Сезон 8 Серия 12
27 марта 2001
Полет фантазии Flight of Fancy
Сезон 8 Серия 13
3 апреля 2001
Нариз а Нариз Nariz a Nariz
Сезон 8 Серия 14
10 апреля 2001
Любовь причиняет боль Love Hurts
Сезон 8 Серия 15
17 апреля 2001
Все в пул Everyone Into the Poole
Сезон 8 Серия 16
24 апреля 2001
Умереть, чтобы свидетельствовать Dying to Testify
Сезон 8 Серия 17
1 мая 2001
Потерял время Lost Time
Сезон 8 Серия 18
8 мая 2001
Под прикрытием Under Covers
Сезон 8 Серия 19
15 мая 2001
На ветру In the Wind
Сезон 8 Серия 20
22 мая 2001
График выхода всех сериалов
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