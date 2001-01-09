Верные на все сто: имена женщин, которые не изменяют мужу даже под пыткой

О звездном прошлом пришлось забыть: что стряслось с Сан Санычем из «Школы ремонта»

Из любимой всеми Миледи в улыбчивую бабушку: как сейчас живет тяжелобольная Терехова (откровение дочери)

Убогая избушка, козы и бардак: как живет главная отшельница России Агафья Лыкова

Михалкову и Кончаловскому точно стыдно: этот проект признали худшим в России

Седина и морщины: время не пощадило сексуальную злодейку из фильма со Шварценеггером

Самый красивый фигурист вышел с маленькой дочкой на лед: милее обнимашек вы еще не видели

Выбор неожиданный: Михалков назвал любимый фильм, и он снят не в России

Люди даже вскочили с мест: вот на что пошел Костомаров на шоу Авербуха

Маленькая девочка со взрослыми привычками: ахнете, как выглядит дочь Малахова

Копия Василия: Надюха из фильма «Любовь и голуби» всю жизнь любила этого красавца