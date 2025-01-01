Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Полиция Нью-Йорка Цитаты

Цитаты из сериала Полиция Нью-Йорка

Det. Connie McDowell [после того, как Тео застукал её выходящей из душа] Ты отвезла Тео в школу?
Andy Я оставил его в Хутерс. Он настаивал.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Русская женщина Марина. Задушенная и изнасилованная. Что не так с этой страной?
Энди Что не так с этой страной? Я расскажу, что не так; это все эти иностранцы, которые сюда приезжают и всё портят!
Дет. Бобби Симон Детектив Сиповиц - один из немногих коренных американцев-полян.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lt. Arthur Fancy Держи меня в курсе.
Andy Есть дела, о которых не хочешь, чтобы мы тебя держали в курсе? Какой в этом смысл?
Lt. Arthur Fancy Ладно, тогда убирайся из моего офиса.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Andy У тебя в семье много дураков? Это может быть наследственным.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Andy [осматривая тело обезглавленного мужчины, чья голова лежит у него на коленях] Такой способ самоубийства не часто встречается.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Детектив Грег Мэдавой Ты что, не ведёшь ежедневный журнал или что-то в этом роде?
Диспетчер автобусов Ежедневный журнал. Как будто я капитан Кирк, да?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
A.D.A. Валери Хейвуд У меня большая проблема.
Лейтенант Тони Родригес О, это третий этаж. У нас тут мелкие и средние проблемы.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Фэнси только что вводил в курс дела Родригеса]
Л-т Артур Фэнси Ну, это, в общем-то, всё. Знаешь, ты не задал мне ни одного вопроса о команде.
Л-т Тони Родригес Да, наверное, лучше бы мне это сделать; не хочу выглядеть апатичным. Есть ли в команде романтические отношения, о которых мне стоит знать?
Л-т Артур Фэнси Пока нет.
Л-т Тони Родригес Хорошо. Есть ли детективы старой школы, которые больше заботятся о раскрытии дел, чем о том, чтобы угодить начальству?
Л-т Артур Фэнси Да. Сипович. Он... уникален.
Л-т Тони Родригес Он хороший детектив?
Л-т Артур Фэнси Если бы одного из моих родных убили, я бы хотел, чтобы Сипович занимался этим делом.
Л-т Тони Родригес Кажется, на этом всё. Удачи, капитан.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lt. Arthur Fancy Вот вам совет: имейте достаточное самолюбие, чтобы когда какой-то дурак начинает с вами разговаривать, как с пос#кой, вы не впадали в истерику и не пытались доказывать, что он не прав.
Officer Reggie Fancy У тебя забавные представления о самолюбии.
Lt. Arthur Fancy Моя идея в том, что когда я слышу какого-то дурака, который в поле блеет, у меня нет необходимости блеять в ответ.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Биг Рик [после признания в ограблении с убийством] Деньги из сейфа спрятаны у меня в квартире, черная кожаная сумка под парой журналов для взрослых в углу за кроватью. Я хочу использовать их, чтобы заплатить адвокату.
Энди Так не работает, Биг Рик, но если на суде попытаются выставить тебя как главного злодея, скажи им то, что ты только что сказал.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Katie Sipowicz Я услышала что-то в твоем голосе, Энди, когда ты мне позвонил.
Andy Думаю, то, что ты услышал, не включало слова, которые выходили из моих уст.
Katie Sipowicz Я что-то услышала и проверила свою интуицию, потом с помощью молитвы.
Andy Кэти, это должно прекратиться. После того, как Бог скажет тебе, что делать, если я как-то связан с посланием, ты снова свяжись со мной.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Скел Я хранил эту колоду для кого-то другого.
Детектив Дэнни Соренсон Тот, для кого ты её хранил, называет тебя "моим другом-идиотом"?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Det. John Clark, Jr. Так, Грег; ты знаешь моего папу, а?
Det. Greg Medavoy Да, по совместным задачам и так далее; никогда не работал в одной команде.
Det. John Clark, Jr. Слушай, что ты знаешь о 'Dutch Boy'?
Det. Greg Medavoy Когда твой папа дежурил в Бруклине, он проходил мимо магазина 'Miller's Hardware'...
Det. John Clark, Jr. Да, я знаю это место.
Det. Greg Medavoy В любом случае, Кларк заметил, что дверь открыта. Это двухэтажное здание; первый этаж и подвал. Так вот, твой папа заходит внутрь, и когда спускается в подвал, он видит, что, как ему кажется, парень с оружием. Он представляется, и когда парень не бросает оружие, Кларк достаёт свой пистолет и стреляет
[начинает смеяться]
Det. Greg Medavoy . Кларк на полу, зовёт подмогу, когда замечает, что парень не двигается.
[смеется еще сильнее]
Det. Greg Medavoy В любом случае, он хватает фонарик и замечает, что на нём весь в белом порошке. Затем он понимает, что то, в кого он выстрелил, была полноразмерная реклама 'Dutch Boy' краски, а то, что он принял за пистолет, было кисточкой. В то же время он отстрелил кисточку, и у куклы две дыры в промежности. Чувак, с него действительно силиконовые шары сняли за это и...
[замечает ошарашенный взгляд на лице Кларка]
Det. Greg Medavoy э-э...
Det. Baldwin Jones Э, конечно, любой мог бы оказаться на его месте.
Det. Greg Medavoy Да, конечно, это могло произойти с кем угодно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lt. Arthur Fancy Будущее продолжает рассказывать нам о том, какое было прошлое. Ты придаёшь прошлому разные значения, исходя из того, как ты используешь время, которое приходит после.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Детектив Дэнни Соренсон Ладно, в клетку на некоторое время.
Хулио Диас За что?
Детектив Дэнни Соренсон За то, что ты не сотрудничаешь. Если ты меня не слушаешь, я начну искать на тебя ордеры в каждой юрисдикции в Америке.
Хулио Диас Чувак, выйди и получи пулю на улице.
Детектив Дэнни Соренсон Да, может, ты напишешь об этом для Reader's Digest? "Мой худший день на данный момент" от Хулио.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lt. Arthur Fancy Энди, нет простого способа это сказать, но у Джери проблемы с Дайаной и Джилл. Она требует встречи с тобой.
Andy Этого не будет.
Lt. Arthur Fancy Дайана и Джилл думают, что она загнала себя в угол с непредумышленным убийством, и это не обязательно должно так закончиться. В любом случае, она говорит, что либо говорит с тобой, либо нанимает адвоката.
Andy Тогда ей это и нужно сделать. Возможно, мы недостаточно этим занимаемся.
[Смотрит на Симона]
Andy Видишь, это тебя забавляет, потому что ты не привлекаешь психопатов.
Det. Bobby Simone Нет, не забавляет. Хотя, да, это действительно забавно; но это может быть очень серьезно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
ADA Sylvia Costas [Энди и Сильвия пытаются приспособиться к новорожденному] Энди, ты помнишь, как мы... э-э, спали вместе?
Andy Разве ты не боишься, что разбудим малыша?
ADA Sylvia Costas Что ж, тебе придется воздержаться от своих криков Тарзана и таращения грудной клетки.
Andy Да, наверное, я могу обойтись без этого в этот раз.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Andy Ромео — холерик, что означает, что он часто на взводе, в отличие от большинства из нас, которые плывут по жизни без забот.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
A.D.A. Arnold Rosenthal Случайно, суды признали, что признание может быть получено обманом или уловкой, если при этом innocent person не будет обманут.
Andy Это облегчение.
A.D.A. Arnold Rosenthal Но это не делает меня более спокойным по поводу того, что ты сделал.
Andy Как тебя опять зовут?
A.D.A. Arnold Rosenthal Арнольд Розенталь.
Andy Да, ну, Арнольд, почему бы тебе не оставить мне свою визитку, и я свяжусь с тобой в тот момент, когда твое комфортное состояние станет для меня важным.
A.D.A. Arnold Rosenthal Я не знаю, что Сильвия в тебе нашла.
Andy Недо#к.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Детектив Джон Келли Как продвигается процесс выздоровления?
Энди Помогает, когда первая неделя в отключке. Теперь я могу два-три месяца не думать о выпивке.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Andy [Сильвия удивила Энди, залетев в душ к нему] Эй, Сильвия; ты знаешь, что обычно я сам мою ту часть тела внизу.
ADA Sylvia Costas Хочешь, я остановлюсь?
Andy Эм, нет. Похоже, ты вполне неплохо справляешься с уборкой.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Коэн пытается вернуть отношения с Киркендалл]
Энди Хорошо, вот твой шанс, но если ты снова будешь агрессивен с ней, все в этой команде воспримут это очень лично.
АДА Лео Коэн Я понимаю.
Энди Если ты сейчас не понимаешь, ты поймёшь это через пару секунд после того, как сделаешь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Andy Она делала какие-либо уничижительные замечания?
Lt. Arthur Fancy Она сказала, что ты старый и лысый.
Andy Старый?
Det. Danny Sorenson Лысый?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Агент Фрэнсис [к Дэнни] Ты меня напоминаешь Донни Осмонда своим характером партнёра.
Детектив Дэнни Соренсон Агент Фрэнсис, горжусь тем, что у меня есть все альбомы Донни, включая «Мормонские гимны для федеральных агентов, которые воруют свои еженедельные зарплаты».
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Генри Кофилд Я уже не ребёнок, Симон. Если ты не можешь быть доброй к тем, к кому испытываешь доброту, ты ни черта не стоишь.
Детектив Бобби Симон Как я на это смотрю, Генри: если мы всё ещё дышим, у нас есть шанс что-то сделать с нашими недостатками, а не просто ныть.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Det. Bobby Simone Мы нашли оружие в твоей квартире, Рик.
Andy Всегда правильный ход избавляться от пистолета, Рик, хотя в тот момент это может показаться расточительным.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Det. Bobby Simone Как ты себя чувствуешь, Винс?
Det. Vince Gotelli Я тебе говорил. У меня общее коронарное заболевание, а в тесте на стресс с таллием у меня аномалии, и теперь у меня сложности с мочеиспусканием.
Andy Коронарная система выходит из строя, мочевыделительная система выходит из строя. Теперь он в такой стадии, что если спросишь, как он себя чувствует, он тебе ответит.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Det. Jill Kirkendall У подозреваемых только один телефонный звонок; так что, тебе нужно решить, звонить адвокату или своему наркоторговцу.
John Irvin Если только это не одно и то же лицо.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Det. Baldwin Jones [Сиповицц появляется на месте преступления] Эй, Энджи, что ты тут делаешь? Я думал, когда с делом с перестрелкой с Бэйлом разберутся, ты вернешься в униформу.
Det. Rita Ortiz [смотрит на Сиповицца и улыбается] Давай, скажи им.
Andy Мне дали отряд. Начальник ДС сказал мне это прошлой ночью на разборке у Мэдавоя.
Det. John Clark, Jr. Правда? Почему никому не сказал?
Andy Не хотел отвлекать от ночи Мэдавоя. В любом случае, это стало известно сегодня утром.
Det. John Clark, Jr. Ну, я не знаю, смогу ли я работать на тебя.
Det. Laura Murphy [улыбаясь] Не знаю, сможем ли мы все.
Andy [подхватывая шутку] Это нормально. Я планировал привести своих людей в любом случае.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
ADA Sylvia Costas [после того, как её ранили] Энди, позаботься о малыше!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Det. Connie McDowell Тео зашёл ко мне, когда я выходила из душа сегодня утром.
Det. Rita Ortiz Ну и что, это была некая подсмотрка или что?
Det. Connie McDowell Всё, я имею в виду полный комплект.
Det. Rita Ortiz Ну, по крайней мере, у него есть что-то интересное, чем можно поделиться на уроке в школе сегодня утром.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Det. Danny Sorenson Что не так с Джоном, когда он нянчит?
Andy Он гей, вот в чем проблема.
Det. Danny Sorenson Ну а как долго ты его знаешь, Энди?
Andy Давным-давно, и он каждый день гей.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Andy Сколько раз ты хочешь получить по щам?
Ted Знаешь, в прошлый раз, когда ты меня ударил, я подпрыгнул и сел на свои яички.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Det. Bobby Simone Что случилось, Винс?
Det. Vince Gotelli Два парня зашли в бар, заказали выпивку, потом достали пистолеты и ограбили заведение. А потом вдруг начали стрелять. Я схватил свой пистолет и ответил огнём. Думаю, одного из них задел, но потом упал.
Det. Bobby Simone Но ты не получил ранение, верно?
Det. Vince Gotelli Нет, просто боли в груди. Один из парней ушёл, держась за плечо. Интересно, почему у меня начались боли в груди в тот момент?
Andy Может, это знак свыше, что тебе лучше держаться подальше от таких стриптиз-баров, Винс.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Энди Это было положительно, не так ли? "Приятно было"?
Дет. Джон Келли Справедливо.
Энди Что я должен был сказать? "Приятно было, ту-ту-ту"?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Wentzel Вы думаете, вы психиатр?
Andy Нет, я польский детектив. Знаю, как можно уйти от убийства: покинул место преступления и продолжаешь жить дальше. Это вы, умники, всегда должны предложить альтернативного подозреваемого.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ronald Почему ты так жестоко безразличен?
Andy Так я справляюсь со своей постоянной печалью.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Сиповиц возвращает кредитную карту Бэйлу, найденную у гей-проститутки]
Энди Слушай, когда мы обыскивали его квартиру, я нашел вот это. Подумал, что ты, возможно, захочешь вернуть. Подумаешь, парень похож на того, кто, вероятно, имеет дело с украденными кредитками из разных мест
[выходит, пока Бэйл выглядит ошарашенным]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lt. Thomas Bale [о кредитной карте] Детектив, ты что-то знаешь обо мне, и мне интересно, что ты собираешься с этим сделать.
Andy Лейтенант, всё, что я знаю, это то, что я нашёл вашу кредитку и вернул её вам. Это всё, что я знаю и что хочу знать. Спокойной ночи, босс.
Lt. Thomas Bale Спасибо, детектив.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Энди [делая объявление в конце смены] Внимание, пожалуйста! Конни и я берем Тэо в Диснейленд. Если у кого-то есть что сказать об этом, говорите сейчас.
Лейтенант Тони Родригес Так, э-э, замечательно проведите время.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Детектив Болдуин Джонс [подозреваемый требует телефонную книгу, чтобы позвонить адвокату] О, ты хочешь телефонную книгу, да?
[разрывает телефонную книгу пополам]
Детектив Болдуин Джонс Хорошо, ты смотри в этой части, а я в этой части.
Подозреваемый Чёрт! Подожди минутку. Ты, братан, не знаешь собственной силы! Скажи мне ещё раз, что ты хочешь знать!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Энди Что открыто?
Джон Ирвин Не кофейная комната.
Энди Почему 'не кофейная комната'?
Джон Ирвин Лейтенанты Фэнси и Абнер там, дверь закрыта. У них честная беседа.
Детектив Диана Рассел Очень, честная, беседа.
Энди [Джонсу] Не заходи туда, если не услышишь разбитое стекло.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Медавой и Джонс обсуждают мёртвого человека]
Детектив Грег Медавой Некоторые из этих проституток говорят мне, что этот парень был сутенёром. Представляешь, белый сутенёр. Как такое может быть, Д?
Детектив Болдуин Джонс Равные возможности, Грег.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ted [Указывая на дискомфорт из-за скрытого микрофона, приклеенного к паху] Это неудобно.
Andy Альтернативное место — это у тебя в жопе.
Ted Ладно. Дайте мне научиться с этим жить.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Джонс и Сипович допрашивают подозреваемого]
Элмо Да я не могу сидеть в тюрьме! Что мне делать с моим баром?
Энди Запри его, Элмо, и открой через три-пять.
Элмо Три-пять дней?
Детектив Болдуин Джонс Смотри на Элмо; мистер Позитивное Мысль.
Энди Это три-пять *лет*, тупица.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lt. Thomas Bale Сиповиц, мне сказал знакомый, который ведет экзамен на сержанта. Ты сдал.
Andy Правда?
Lt. Thomas Bale Просто подумал, что тебе стоит знать заранее, прежде чем это станет общественным. Поздравляю. Готов стать боссом?
Andy [Чуть ошеломлён] Думаю, скоро узнаю.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Детектив Грег Мэдавой [Мэдавой даёт показания перед IAB] Ух, рад, что это закончилось. Где лейтенант? Мне нужно его ввести в курс дела.
Джон Ирвин Лейтенант Фэнси уехал с детективом Джонсом, чтобы забрать подозреваемого. Детектив Джонс считал, что подозреваемого нужно забрать немедленно, а других не было, так что...
Детектив Грег Мэдавой [Нервно] Болдуину нужно было вызвать лейтенанта, чтобы тот прикрыл меня и помог забрать подозреваемого? Как Фэнси? Он был недоволен или что-то в этом роде?
Джон Ирвин На самом деле, он улыбался и, похоже, с нетерпением этого ждал.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Det. Danny Sorenson Он болтун в нашем тандеме, а ты занимаешься молчаливыми, угрюмыми делами?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Энди [Мёрфи и Ортис наблюдают, как Сиповиц ругает патрульного] Эй! Уберите этот чёртов автомобиль отсюда! Вы блокируете скорую помощь. Что вы, блин, делаете?
Детектив Лаура Мёрфи [качая головой и улыбаясь] Сержант Сиповиц.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Talbot Его нужно усыпить.
Andy Ты направляешь на меня оружие с транквилизатором, и сафари заканчивается у зубного врача! Он перепутал слона.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[пожилая женщина флиртует с Соренсоном]
Andy Знаешь, печально, но когда я пил, много раз я бы настоял на этом.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Andy Мы собираемся проверить другое здание, которым управляет этот псих.
[К Джонсу]
Andy Может, тебе стоит поговорить с этим парнем; он тут говорит о черных демонах и голосах.
Det. Baldwin Jones Что, ты хочешь, чтобы я зашел туда в национальном костюме?
[С отвращением, Сипович уходит]
Det. Baldwin Jones [к Фэнси] Ты хочешь, чтобы я зашел туда?
Lt. Arthur Fancy Ну, есть у тебя национальный костюм?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Det. Baldwin Jones Если я узнаю, что ты нас обманывал, я сам вернусь сюда и набью тебе морду.
Elmo [к Сиповицу] Ты собираешься позволить ему так со мной говорить?
Andy Ну, ты знаешь, какие они бывают. Мы пытались отправить его на занятия по управлению агрессией.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Капитан Пат Фракер, IAB [Фракер пьян и обвиняет Родригеса в том, что тот сдал его] Ты лжёшь, сраный крыс, Тони!
Лейтенант Тони Родригес [вставая] Ладно, капитан, теперь у вас есть выбор: убраться, или я вас поцёру!
Капитан Пат Фракер, IAB Мне нужен Сиповиц, сейчас же!
Лейтенант Тони Родригес Убирайтесь сейчас же, капитан!
[Фракер выхватывает пистолет и стреляет в Родригеса]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Конни подозревает Сиповича и Рассел]
Детектив Конни МакДаун Ты не скажешь мне, что происходит с Дианой; что-то здесь не так, и мне лгут!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Сиповиц проводит свою первую криминалистическую сцену в должности сержанта в форме]
Детектив Джон Кларк, мл. Ладно, ладно, отойдите в сторону, сыщики по убийствам проходят.
[показывает значок Сиповицу]
Энди Как долго ты ждал, чтобы это сказать?
Детектив Джон Кларк, мл. [смеясь] Каждый день с тех пор, как ты был повышен.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Анжела Зирелли Пит Магрини — грязный ублюдок, который заслуживает смертной казни за убийство своей жены, которая была моей лучшей подругой!
Детектив Дайан Рассел А откуда ты это знаешь, Анжела?
Анжела Зирелли Он сказал мне это в интимный момент.
Детектив Джилл Киркендалл То есть, Пит Магрини сказал тебе в интимный момент, когда вы встречались, что он был твоим парнем, а его жены — твоей 'лучшей подругой'.
Анжела Зирелли Эй, я пытаюсь дать информацию, а не номинировать себя на звание следующей Матери Терезы. Я устала быть сексуальным футбольным мячом.
Детектив Дайан Рассел Пит говорил тебе, что он убил свою жену и положил ее в 50-литровую бочку, спрятанную в здании, которым он владел?
Анжела Зирелли Нет; он сказал мне, что ее тело похоронено за домом его кузена Томми в Энглвуде Клифс.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Andy [смотрит на Симона] "Приятно тыкать в точку для меня..."
Andy [Симон использует средний палец, чтобы достать ручку] "Я всё время тыкаюсь себе в глаз."
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Det. Bobby Simone Ты перегнул палку, теперь ты под арестом. Ты арестован, понимаешь?
Richard Manzak Вы, ребята, #а#и, да? Вы #а#и из какой-то женской группы.
Andy Это не делает нас плохими людьми.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Det. Danny Sorenson Где же хорошее убийство, когда оно нужно?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Det. Greg Medavoy Вы платите за постоянную неопределённость.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
ADA Leo Cohen [к Лейтенант Фэнси] Есть какие-нибудь зацепки по стрельбе на улице? Вижу, что у вас в деле работают ваши лучшие детективы Мэдавой и Мартинез.
ADA Leo Cohen [к Киркендалл] Не думаю, что у вас есть какие-то стоящие зацепки в вашем деле?
Det. Jill Kirkendall Эй, поцелуй мою задницу, Коэн.
ADA Leo Cohen Совсем не неприятная мысль, детектив. Я буду в Отделе по борьбе с преступностью, если понадоблюсь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Мартинес пытается завести разговор с Лесняк после того, как узнает, что она лесбиянка]
Det. James Martinez Так, Грег говорит, что ты теперь лесбиянка. Как у тебя это получается?
Det. Adrianne Lesniak Нормально. У меня стабильные отношения. Джеймс, я просто не хотела, чтобы ты продолжал надеяться на то, что не произойдет.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Джонс выходит из душа и находит Хейвуд в своей квартире]
A.D.A. Валери Хейвуд Я подумала о том, что ты сказал. Ты прав, я действительно напряжённая и мне трудно быть спонтанной. Так что...
Детектив Болдуин Джонс И что это значит?
A.D.A. Валери Хейвуд [снимает пальто, обнажая сексуальное бельё] Так что, у нас есть примерно час до того, как нам обеим нужно на работу. Есть какие-нибудь идеи?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Кларк обнаруживает, что его отец вывел все его вещи в коридор]
Детектив Джон Кларк младший Пап, что мои вещи делают здесь?
Детектив Джон Кларк старший Ты собираешься сделать то, что я тебе говорил, и уйти с 15-го?
Детектив Джон Кларк младший Нет!
Детектив Джон Кларк старший Ты собираешься продолжать работать с этим неудачником Сиповичем?
Детектив Джон Кларк младший Да.
Детектив Джон Кларк старший Тогда ты покидаешь этот дом.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Лейтенант Томас Бэйл Я ожидаю, что меня будут информировать обо всех событиях в нашей команде в любое время.
Энди Я планирую позже сходить в туалет. Хочешь, чтобы я тебя в курс вводил?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Det. Baldwin Jones [Фэнси все день получает от шефа] Ээ, извините, лейтенант. Этот парень, которого мы держим в клетке, дал нам информацию о месте, где можно перехватить подозреваемого в этой стрельбе сегодня утром. Грег на IAB, а все остальные патрулируют. Нужен ли мне Анти-Преступность, чтобы забрать этого парня?
Lt. Arthur Fancy [Смотрит на телефон и все документы] Нет, я пойду с тобой.
Det. Baldwin Jones Ты пойдёшь? Ты уверен? У тебя ведь не осталось других дел?
Lt. Arthur Fancy [Телефон начинает звонить, когда Фэнси надевает пальто] Ты шутишь? Я иду с тобой. Джон, я на линии.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Дэнни стал жертвой манипуляций со стороны федерального агента и злобно настроен по этому поводу]
Det. Danny Sorenson Ну, тебе придётся это уладить с боссами, потому что у меня есть желание забить тебе зубы в горло за то, что ты вертит меня как бродягу.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Det. Baldwin Jones [Джонс допрашивает рэпера о стрельбе другого рэпера] Знаешь, я рад, что твой адвокат пришёл, потому что теперь я могу сказать тебе, что я действительно думаю. Я думаю, что ты - никчёмный ублюдок, wannabe бандит, как сказал Дженкси и Андре. Не нравится? Хочешь, прыгай; прыгай.
[Рэпер просто смотрит на него]
Det. Baldwin Jones Вот, что я и думал.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Det. Danny Sorenson Мой отец умер, когда мне было около шести лет. Моя мама не могла заботиться о нас с сестрами, поэтому она отправила нас сюда жить к своей тете. Я родился в Норвегии, а здесь мы жили в Олбани. Так что, я как бы твой первый норвежский трахатель?
Officer Mary Franco Даже близко не то.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Джонс допрашивает подозреваемого]
Дет. Балдуин Джонс Арнелл, я задам тебе несколько вопросов, и не хочу, чтобы ты мне врал. Где ты был прошлой ночью?
Арнелл Да я, блин, спал дома...
[Джонс шлёпает Арнелла, выкидывая его из стула]
Дет. Балдуин Джонс Арнелл, я же сказал тебе, не ври мне.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Det. Danny Sorenson [обсуждая решение детектива Рассела покинуть 15-й с Энди] . Я был без ума от Дианы. Похоже, я ожидал слишком многого.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Det. Danny Sorenson Вот именно этого я и хотел сегодня вечером - просто побыть с тобой.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Andy Что, черт возьми, ты здесь делаешь?
Det. Diane Russell Веду себя как шлюха. Разве это не то, что хочет босс?
Det. Greg Medavoy Но у тебя же был парень!
Det. Adrianne Lesniak А теперь у меня есть девушка, хорошо?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Det. Greg Medavoy [свидетелю, который курит в машине во время наблюдения] Потуши это; у меня из-за тебя нос заложен.
Witness Нужно что-то делать, пока я сижу здесь.
Det. Greg Medavoy Почему ты должен что-то делать? Почему просто не можешь быть?
Witness Быть чем?
Det. Greg Medavoy Просто будь тем, кем ты есть.
Witness Я и есть тем, кем я есть. Я курильщик.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Andy [своему спонсору из АА, чей сын продолжает его избивать] "Сожаление о прошлом — это трата сил." Ты мне это говорил, помнишь?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Det. Danny Sorenson Хорошо, Ники; мы знаем, что ты и Дерек планировали украсть искусство Беллера. Теперь, Дерек приставил пистолет к Детективу Сиповичу, и это поднимает его на вершину списка. Что тебе нужно сделать, так это попытаться помочь себе, надев жучок, когда мы вас двоих соберём, и заставить Дерека признаться, что он был тем, кто всё спланировал.
Nicki Cameron Если я это сделаю, меня implicируют в краже?
Det. Danny Sorenson Ты уже implicирована, Ники; твое сотрудничество в том, чтобы помочь нам поймать Дерека, купит тебе немного доброй воли у прокурора и судьи.
Det. Diane Russell Вот здесь ты должна сказать 'да', Ники.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Энди [Родригес объявил, что уходит] Если это из-за Ортиса, разберись с этим. Но если ты уходишь, потому что тебя бесит итог суда, оставайся и сражайся! Уйти — это трусливый шаг, и ты это знаешь!
Лейтенант Тони Родригес Ортис — это не твоё дело; и я никогда не был трусом в своей жизни.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Джеймс Синклер, Esq. [когда Келли пытается его нанять] Я думаю, что каждый имеет право на лучшего адвоката, которого сможет найти, детектив. Я просто не думаю, что все имеют право на меня.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lt. Arthur Fancy Я не потерплю этого от кого угодно, с этими пальцем-что-ты-ожидаешь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Шарлотта Росс
Charlotte Ross
Деннис Франц
Dennis Franz
Джимми Смитс
Джимми Смитс
Jimmy Smits
Джеймс МакДэниэл
James McDaniel
Гарсель Бове
Garcelle Beauvais
Эсай Моралес
Эсай Моралес
Esai Morales
Майкл Джей Уайт
Майкл Джей Уайт
Michael Jai White
Монго Браунли
Mongo Brownlee
Дебра Монк
Debra Monk
Рик Шродер
Ricky Schroder
Марк-Пол Госселаар
Mark-Paul Gosselaar
Генри Симмонс
Генри Симмонс
Henry Simmons
Шэрон Лоуренс
Шэрон Лоуренс
Sharon Lawrence
Ричард Завалья
Richard Zavaglia
Дэвид Карузо
David Caruso
Майкл Б. Сильвер
Майкл Б. Сильвер
Michael B. Silver
Кармине Кариди
Carmine Caridi
Билл Брочтруп
Bill Brochtrup
Жаклин Обрадорс
Jacqueline Obradors
Бонни Соммервиль
Бонни Соммервиль
Bonnie Somerville
Рэй МакКиннон
Рэй МакКиннон
Ray McKinnon
Стэнли Де Сантис
Stanley DeSantis
Карри Грэм
Currie Graham
Ким Делани
Kim Delaney
Аарон Ластиг
Aaron Lustig
Кэйси Семашко
Casey Siemaszko
Гэрретт Браун
Garrett M. Brown
Николас Туртурро
Николас Туртурро
Nicholas Turturro
Джо Спано
Joe Spano
Дэниел Бензали
Daniel Benzali
Белла — волчица, Каллены — вообще феи: две фанатские теории о «Сумерках», которые звучат безумно, но чертовски логично (и смешно)
Новый сериал-детектив «Здесь все свои» оказался тем самым, которого так долго ждали — рейтинг 8,7 говорит сам за себя
Эти 3 детективных сериала даже круче, чем британский Шерлок: держат зрителя в напряжении до финала
До этого показали лишь избранным: Дауни-младший наконец-то официально вернулся на большие экраны в MCU (первый взгляд)
Цензура такая, что советскому кино и не снилась: Стивену Кингу покорился уникальный антирекорд — внукам не похвастаешься
«Ошибки устанешь перечислять»: историки поставили клеймо на распиаренной исторической драме с Хабенским — «Это фейк!»
Наконец-то дописал «Ветра зимы»? Мартин сделал особый подарок фанату — теперь у поклонников «Игры престолов» вопросов еще больше
Оценки выше, чем у «Трех богатырей»: забытый российский мульт в США полюбили сильнее, чем у нас — для детей, но на взрослые темы
«Рай основан на чудовищной лжи»: ИИ предложил 3 продолжения «Интерстеллара» от Скорсезе, Тарантино и Нолана-младшего — каждое «взрывает» мозг
Их битва будет легендарной: «Кайдзю № 8» закроют в третьем сезоне, вот когда выйдет финал задорного аниме
«Я был там в 1997-м — теперь пережил все заново»: польский сериал-катастрофа с Netflix — драма на уровне «Чернобыля» от НВО
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше