Det. John Clark, Jr. Так, Грег; ты знаешь моего папу, а?

Det. Greg Medavoy Да, по совместным задачам и так далее; никогда не работал в одной команде.

Det. John Clark, Jr. Слушай, что ты знаешь о 'Dutch Boy'?

Det. Greg Medavoy Когда твой папа дежурил в Бруклине, он проходил мимо магазина 'Miller's Hardware'...

Det. John Clark, Jr. Да, я знаю это место.

Det. Greg Medavoy В любом случае, Кларк заметил, что дверь открыта. Это двухэтажное здание; первый этаж и подвал. Так вот, твой папа заходит внутрь, и когда спускается в подвал, он видит, что, как ему кажется, парень с оружием. Он представляется, и когда парень не бросает оружие, Кларк достаёт свой пистолет и стреляет

[начинает смеяться]

Det. Greg Medavoy . Кларк на полу, зовёт подмогу, когда замечает, что парень не двигается.

[смеется еще сильнее]

Det. Greg Medavoy В любом случае, он хватает фонарик и замечает, что на нём весь в белом порошке. Затем он понимает, что то, в кого он выстрелил, была полноразмерная реклама 'Dutch Boy' краски, а то, что он принял за пистолет, было кисточкой. В то же время он отстрелил кисточку, и у куклы две дыры в промежности. Чувак, с него действительно силиконовые шары сняли за это и...

[замечает ошарашенный взгляд на лице Кларка]

Det. Greg Medavoy э-э...

Det. Baldwin Jones Э, конечно, любой мог бы оказаться на его месте.