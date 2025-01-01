Det. John Clark, Jr.
Так, Грег; ты знаешь моего папу, а?
Det. Greg Medavoy
Да, по совместным задачам и так далее; никогда не работал в одной команде.
Det. John Clark, Jr.
Слушай, что ты знаешь о 'Dutch Boy'?
Det. Greg Medavoy
Когда твой папа дежурил в Бруклине, он проходил мимо магазина 'Miller's Hardware'...
Det. John Clark, Jr.
Да, я знаю это место.
Det. Greg Medavoy
В любом случае, Кларк заметил, что дверь открыта. Это двухэтажное здание; первый этаж и подвал. Так вот, твой папа заходит внутрь, и когда спускается в подвал, он видит, что, как ему кажется, парень с оружием. Он представляется, и когда парень не бросает оружие, Кларк достаёт свой пистолет и стреляет
[начинает смеяться]
Det. Greg Medavoy
. Кларк на полу, зовёт подмогу, когда замечает, что парень не двигается.
[смеется еще сильнее]
Det. Greg Medavoy
В любом случае, он хватает фонарик и замечает, что на нём весь в белом порошке. Затем он понимает, что то, в кого он выстрелил, была полноразмерная реклама 'Dutch Boy' краски, а то, что он принял за пистолет, было кисточкой. В то же время он отстрелил кисточку, и у куклы две дыры в промежности. Чувак, с него действительно силиконовые шары сняли за это и...
[замечает ошарашенный взгляд на лице Кларка]
Det. Greg Medavoy
э-э...
Det. Greg Medavoy
Да, конечно, это могло произойти с кем угодно.