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Постер к 2-му сезону сериала Полиция Нью-Йорка
Киноафиша Сериалы Полиция Нью-Йорка Сезоны Сезон 2

Полиция Нью-Йорка, 2 сезон

NYPD Blue 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 11 октября 1994
Год выпуска 1994
Количество серий 22
Продолжительность сезона 15 часов 46 минут
О чем 2-й сезон сериала «Полиция Нью-Йорка»

Во 2-м сезоне сериала «Полиция Нью-Йорка» Ликасли обвиняют в убийстве Марино и его шофера. Она получает 2 года тюремного заключения. В связи с тем, что Келли имеет отношение к делам Ликасли, его переводят из пятнадцатого участка. Тогда он решает уйти с работы. На его место приходит Бобби Симоне — вдовец, который раньше служил шофером комиссара полиции. Сиповиц относится к новому напарнику настороженно, однако спустя некоторое время им удается сработаться. Бобби даже становится свидетелем на свадьбе Сиповица с Сильвией. У Симоне случились романтические отношения с журналисткой, которая пользуется им как источником информации.

Список серий 2-го сезона сериала «Полиция Нью-Йорка» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Испытания и невзгоды Trials & Tribulations
Сезон 2 Серия 1
11 октября 1994
От кого выпадает Скелл From Whom the Skell Rolls
Сезон 2 Серия 2
18 октября 1994
Полицейский Сьюи Cop Suey
Сезон 2 Серия 3
25 октября 1994
Мертвые и ушедшие Dead and Gone
Сезон 2 Серия 4
1 ноября 1994
Симона говорит Simone Says
Сезон 2 Серия 5
15 ноября 1994
Окончательная корректировка The Final Adjustment
Сезон 2 Серия 6
22 ноября 1994
Двойной отказ Double Abandando
Сезон 2 Серия 7
29 ноября 1994
Вы ставите свою жизнь You Bet Your Life
Сезон 2 Серия 8
6 декабря 1994
Don We Now Наша гей-одежда Don We Now Our Gay Apparel
Сезон 2 Серия 9
3 января 1995
В заднице, Боб In the Butt, Bob
Сезон 2 Серия 10
10 января 1995
Виши-Ваши-Винни Vishy-Vashy-Vinny
Сезон 2 Серия 11
17 января 1995
Бас с большим ртом Large Mouth Bass
Сезон 2 Серия 12
7 февраля 1995
Путешествия с Энди Travels With Andy
Сезон 2 Серия 13
14 февраля 1995
Убийство с зубами A Murder With Teeth in It
Сезон 2 Серия 14
21 февраля 1995
Бомбы прочь Bombs Away
Сезон 2 Серия 15
28 февраля 1995
Неамериканское граффити UnAmerican Grafitti
Сезон 2 Серия 16
14 марта 1995
Грязные носки Dirty Socks
Сезон 2 Серия 17
21 марта 1995
Намеки Innuendo
Сезон 2 Серия 18
4 апреля 1995
Боксерское восстание Boxer Rebellion
Сезон 2 Серия 19
2 мая 1995
Букмекер и странное печенье The Bookie and Kooky Cookie
Сезон 2 Серия 20
9 мая 1995
Банк Дик The Bank Dick
Сезон 2 Серия 21
16 мая 1995
А.Д.А. Сипович A.D.A. Sipowicz
Сезон 2 Серия 22
23 мая 1995
График выхода всех сериалов
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