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Постер к 10-му сезону сериала Полиция Нью-Йорка
Киноафиша Сериалы Полиция Нью-Йорка Сезоны Сезон 10

Полиция Нью-Йорка, 10 сезон

NYPD Blue 18+
Оригинальное название Season 10
Название Сезон 10
Премьера сезона 24 сентября 2002
Год выпуска 2002
Количество серий 22
Продолжительность сезона 15 часов 46 минут
О чем 10-й сезон сериала «Полиция Нью-Йорка»

В 10-м сезоне сериала «Полиция Нью-Йорка» атмосфера накаляется. Жизни Сиповица угрожает опасность. Детективы расследуют гибель девушки, которая продавала услуги сексуального характера, и обнаруживают огромный запас денег и наркотических веществ. Главным подозреваемым становится Джон Кларк. Вскоре полицейские обнаруживают связанную женщину преклонного возраста, которую жестоко избили. В здание суда поступает сообщение об угрозе взрыва. Джону Кларку собираются предъявить обвинения в убийстве проститутки. Джон Ирвин покупает новый автомобиль, который угоняют во время первой же поездки.  

Список серий 10-го сезона сериала «Полиция Нью-Йорка» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Хо Даун Ho Down
Сезон 10 Серия 1
24 сентября 2002
У вас новое сообщение You've Got Mail
Сезон 10 Серия 2
1 октября 2002
Один в орехах One in the Nuts
Сезон 10 Серия 3
8 октября 2002
Съешь меня в парке Meat Me in the Park
Сезон 10 Серия 4
15 октября 2002
Смерть по циклу Death by Cycle
Сезон 10 Серия 5
22 октября 2002
Майя Кон Диос Maya Con Dios
Сезон 10 Серия 6
29 октября 2002
Сапоги Das Boots
Сезон 10 Серия 7
12 ноября 2002
Ниже пояса Below the Belt
Сезон 10 Серия 8
19 ноября 2002
Полупепельный Half-Ashed
Сезон 10 Серия 9
26 ноября 2002
Здоровое движение Макдауэлла Healthy McDowell Movement
Сезон 10 Серия 10
10 декабря 2002
Я не шучу I Kid You Not
Сезон 10 Серия 11
7 января 2003
Замедленное развитие Arrested Development
Сезон 10 Серия 12
14 января 2003
Снизу вверх Bottoms Up
Сезон 10 Серия 13
4 февраля 2003
Лафлин на всем пути к звонку Laughlin All the Way to the Clink
Сезон 10 Серия 14
11 февраля 2003
Трансвистит, возьми свой пистолет Tranny Get Your Gun
Сезон 10 Серия 15
18 февраля 2003
Обнаженное пробуждение Nude Awakening
Сезон 10 Серия 16
25 февраля 2003
От стены Off the Wall
Сезон 10 Серия 17
8 апреля 2003
Морская жизнь Marine Life
Сезон 10 Серия 18
15 апреля 2003
Познакомьтесь с бабушкой и дедушкой Meet the Grandparents
Сезон 10 Серия 19
29 апреля 2003
Может быть, детка Maybe Baby
Сезон 10 Серия 20
6 мая 2003
Эй, Адриан Yo, Adrian
Сезон 10 Серия 21
13 мая 2003
22 Скиду 22 Skidoo
Сезон 10 Серия 22
20 мая 2003
График выхода всех сериалов
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