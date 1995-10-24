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Постер к 3-му сезону сериала Полиция Нью-Йорка
Киноафиша Сериалы Полиция Нью-Йорка Сезоны Сезон 3

Полиция Нью-Йорка, 3 сезон

NYPD Blue 18+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 24 октября 1995
Год выпуска 1995
Количество серий 22
Продолжительность сезона 15 часов 46 минут
О чем 3-й сезон сериала «Полиция Нью-Йорка»

В 3-м сезоне сериала «Полиция Нью-Йорка» оказывается, что Сильвия ждет ребенка от Энди. Мальчик, которого назовут Тео, появится на свет в конце сезона. Старший сын Сиповица — Энди-младший — тоже становится детективом. Во время одной из операций его убивают. Сиповиц готов на все, чтобы отыскать человека, ответственного за гибель его сына. Вскоре выясняется, кто на самом деле убил Энди-младшего. Симоне и Рассел стараются наладить отношения, но Диана снова злоупотребляет алкоголем, когда ее отец в очередной раз распускает руки и бьет мать. Отец Рассела подозревается в причастности к убийству.

Список серий 3-го сезона сериала «Полиция Нью-Йорка» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Э.Р. E.R.
Сезон 3 Серия 1
24 октября 1995
Тора! Тора! Тора! Torah! Torah! Torah!
Сезон 3 Серия 2
31 октября 1995
Одна большая счастливая семья One Big Happy Family
Сезон 3 Серия 3
7 ноября 1995
Хевин может подождать Heavin' Can Wait
Сезон 3 Серия 4
14 ноября 1995
Грязное белье Dirty Laundry
Сезон 3 Серия 5
21 ноября 1995
Курт Рассел Curt Russell
Сезон 3 Серия 6
28 ноября 1995
Стареющий бык Aging Bull
Сезон 3 Серия 7
12 декабря 1995
Холодные обогреватели Cold Heaters
Сезон 3 Серия 8
19 декабря 1995
Извините, Вонг Подозреваемый Sorry, Wong Suspect
Сезон 3 Серия 9
9 января 1996
Щитовые джунгли The Backboard Jungle
Сезон 3 Серия 10
16 января 1996
Горящая любовь Burnin' Love
Сезон 3 Серия 11
30 января 1996
Эти старые кости These Old Bones
Сезон 3 Серия 12
6 февраля 1996
Кучка долларов A Tushful of Dollars
Сезон 3 Серия 13
13 февраля 1996
Чокнутый исповедник The Nutty Confessor
Сезон 3 Серия 14
20 февраля 1996
Тяжелый случай Head Case
Сезон 3 Серия 15
27 февраля 1996
Разговор с девушкой Girl Talk
Сезон 3 Серия 16
19 марта 1996
Холли и иглобрюх Hollie and the Blowfish
Сезон 3 Серия 17
26 марта 1996
Нас ограбили We Was Robbed
Сезон 3 Серия 18
2 апреля 1996
Тетушка искалеченная Auntie Maimed
Сезон 3 Серия 19
30 апреля 1996
Смерть в семье A Death in the Family
Сезон 3 Серия 20
7 мая 1996
Время закрытия Closing Time
Сезон 3 Серия 21
14 мая 1996
Он не виноват, он мой брат He's Not Guilty, He's My Brother
Сезон 3 Серия 22
21 мая 1996
График выхода всех сериалов
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