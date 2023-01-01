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Киноафиша Сериалы Полиция Нью-Йорка Сезоны

Полиция Нью-Йорка, список сезонов

NYPD Blue 18+
Год выпуска 1993
Страна США
Эпизод длится 43 минуты
Телеканал ABC
Список сезонов сериала «Полиция Нью-Йорка»
Полиция Нью-Йорка - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
22 эпизода 21 сентября 1993 - 17 мая 1994
 
Полиция Нью-Йорка - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
22 эпизода 11 октября 1994 - 23 мая 1995
 
Полиция Нью-Йорка - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
22 эпизода 24 октября 1995 - 21 мая 1996
 
Полиция Нью-Йорка - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
22 эпизода 15 октября 1996 - 20 мая 1997
 
Полиция Нью-Йорка - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
22 эпизода 30 сентября 1997 - 19 мая 1998
 
Полиция Нью-Йорка - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
22 эпизода 20 октября 1998 - 25 мая 1999
 
Полиция Нью-Йорка - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
22 эпизода 11 января 2000 - 23 мая 2000
 
Полиция Нью-Йорка - Сезон 8 / Season 8 Сезон 8 / Season 8
20 эпизодов 9 января 2001 - 22 мая 2001
 
Полиция Нью-Йорка - Сезон 9 / Season 9 Сезон 9 / Season 9
23 эпизода 6 ноября 2001 - 21 мая 2002
 
Полиция Нью-Йорка - Сезон 10 / Season 10 Сезон 10 / Season 10
22 эпизода 24 сентября 2002 - 20 мая 2003
 
Полиция Нью-Йорка - Сезон 11 / Season 11 Сезон 11 / Season 11
22 эпизода 23 сентября 2003 - 11 мая 2004
 
Полиция Нью-Йорка - Сезон 12 / Season 12 Сезон 12 / Season 12
20 эпизодов 21 сентября 2004 - 1 марта 2005
 
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