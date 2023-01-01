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Полиция Нью-Йорка
Сезоны
Полиция Нью-Йорка, список сезонов
NYPD Blue
18+
Год выпуска
1993
Страна
США
Эпизод длится
43 минуты
Телеканал
ABC
Список сезонов сериала «Полиция Нью-Йорка»
Сезон 1 / Season 1
22 эпизода
21 сентября 1993 - 17 мая 1994
Сезон 2 / Season 2
22 эпизода
11 октября 1994 - 23 мая 1995
Сезон 3 / Season 3
22 эпизода
24 октября 1995 - 21 мая 1996
Сезон 4 / Season 4
22 эпизода
15 октября 1996 - 20 мая 1997
Сезон 5 / Season 5
22 эпизода
30 сентября 1997 - 19 мая 1998
Сезон 6 / Season 6
22 эпизода
20 октября 1998 - 25 мая 1999
Сезон 7 / Season 7
22 эпизода
11 января 2000 - 23 мая 2000
Сезон 8 / Season 8
20 эпизодов
9 января 2001 - 22 мая 2001
Сезон 9 / Season 9
23 эпизода
6 ноября 2001 - 21 мая 2002
Сезон 10 / Season 10
22 эпизода
24 сентября 2002 - 20 мая 2003
Сезон 11 / Season 11
22 эпизода
23 сентября 2003 - 11 мая 2004
Сезон 12 / Season 12
20 эпизодов
21 сентября 2004 - 1 марта 2005
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