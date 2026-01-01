Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Не одна дома 3. Выпускной» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Малкольм в центре внимания Награды

Награды и номинации «Малкольм в центре внимания»

Вся информация о сериале
Золотой глобус 2003 Золотой глобус 2003
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
 Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2002 Золотой глобус 2002
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
 Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2001 Золотой глобус 2001
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
 Лучшая комедия/мюзикл
Номинант
 Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2006 Primetime Emmy Awards 2006
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Победитель
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
 Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Номинант
 Outstanding Choreography
Номинант
Primetime Emmy Awards 2003 Primetime Emmy Awards 2003
Outstanding Single Camera Picture Editing for a Comedy Series
Победитель
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
 Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Номинант
 Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2002 Primetime Emmy Awards 2002
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Победитель
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
 Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Номинант
 Лучшая режиссура комедийного сериала
Номинант
 Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Номинант
 Outstanding Stunt Coordination
Номинант
Primetime Emmy Awards 2001 Primetime Emmy Awards 2001
Лучшая режиссура комедийного сериала
Победитель
Outstanding Writing for a Comedy Series
Победитель
Лучший комедийный сериал
Номинант
 Лучший комедийный сериал
Номинант
 Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
 Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
 Лучшая режиссура комедийного сериала
Номинант
 Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Номинант
 Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2000 Primetime Emmy Awards 2000
Лучшая режиссура комедийного сериала
Победитель
Outstanding Writing for a Comedy Series
Победитель
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
 Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Номинант
 Outstanding Casting for a Comedy Series
Номинант
 Outstanding Casting for a Comedy Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2005 Primetime Emmy Awards 2005
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
 Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Номинант
 Outstanding Music and Lyrics
Номинант
 Outstanding Music and Lyrics
Номинант
Primetime Emmy Awards 2004 Primetime Emmy Awards 2004
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
 Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Номинант
 Outstanding Choreography
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2003 Премия Гильдии киноактеров США 2003
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2001 Премия Гильдии киноактеров США 2001
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Номинант
В эти часы клещи впиваются в кожу «по расписанию»: вот когда риск укуса становится максимальным — не в 14 и не в 21:00
Что делать, если укусил клещ: врач назвала четкий порядок действий – про масло и народные методы забудьте
Наглые яжематери придумали хитрый способ «отжать» в поезде нижнюю полку: проводники уже устали от этих сцен (и я тоже)
Больше никакой тревожности и стресса: вот ситкомы, которые психолог назначает пациентам вместо терапии
Пока ждете «Первый отдел», включайте свежий детектив НТВ с Шибановым: идеально «отключает мозг» – все 10 серий уже вышли
Рейтинг 8,3 и 112,8 млн просмотров: создатель «Игры престолов» Джордж Р. Р. Мартин неожиданно назвал любимый сериал Netflix
Мощнейший старт: новый сериал Paramount уже после 2-й серии получил 8,5 на IMDb — на «100% в духе "Йеллоустоуна"»
Поскользнулся, упал… Очнулся – тест! Отличите интересный факт о «Бриллиантовой руке» от выдумки? (Викторина со звездочкой)
Поднятие штанги в одиночку: как на вас скажутся тренировки Джин-Ву? О кубиках и стальных бицепсах даже не мечтайте
У Netflix есть своя «Игра престолов», но с русским «акцентом» — 96% зрителей на старте поставили высший бал: «очень увлекательно»
И тебя вылечат, и тест на знание советских врачей пройдут: угадаете 6 фильмов по кадру с белым халатом?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше