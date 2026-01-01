Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Русский
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Release schedule
Ratings
Film lists
Kinoafisha
TV Shows
Malcolm in the Middle
Awards
"Malcolm in the Middle" updates
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Similar
Quotes
Filming locations
All info
Golden Globes, USA 2003
Best TV Actress - Comedy or Musical
Nominee
Best Supporting Actor in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Golden Globes, USA 2002
Best Actor in a Motion Picture - Comedy or Musical
Nominee
Best TV Actress - Comedy or Musical
Nominee
Golden Globes, USA 2001
Best Television Series - Musical or Comedy
Nominee
Best TV Actress - Comedy or Musical
Nominee
Best Actor in a Motion Picture - Comedy or Musical
Nominee
Primetime Emmy Awards 2006
Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Winner
Outstanding Lead Actress in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Choreography
Nominee
Primetime Emmy Awards 2003
Outstanding Single Camera Picture Editing for a Comedy Series
Winner
Outstanding Lead Actress in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2002
Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Winner
Outstanding Lead Actress in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Directing for a Comedy Series
Nominee
Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Stunt Coordination
Nominee
Primetime Emmy Awards 2001
Outstanding Directing for a Comedy Series
Winner
Outstanding Writing for a Comedy Series
Winner
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Lead Actor in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Lead Actress in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Directing for a Comedy Series
Nominee
Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2000
Outstanding Directing for a Comedy Series
Winner
Outstanding Writing for a Comedy Series
Winner
Outstanding Lead Actress in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Casting for a Comedy Series
Nominee
Outstanding Casting for a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2005
Outstanding Lead Actress in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Music and Lyrics
Nominee
Outstanding Music and Lyrics
Nominee
Primetime Emmy Awards 2004
Outstanding Lead Actress in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Choreography
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2003
Outstanding Performance by a Female Actor in a Comedy Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2001
Outstanding Performance by a Female Actor in a Comedy Series
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree