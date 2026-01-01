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Kinoafisha TV Shows Malcolm in the Middle Awards

"Malcolm in the Middle" updates

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Golden Globes, USA 2003 Golden Globes, USA 2003
Best TV Actress - Comedy or Musical
Nominee
 Best Supporting Actor in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Golden Globes, USA 2002 Golden Globes, USA 2002
Best Actor in a Motion Picture - Comedy or Musical
Nominee
 Best TV Actress - Comedy or Musical
Nominee
Golden Globes, USA 2001 Golden Globes, USA 2001
Best Television Series - Musical or Comedy
Nominee
 Best TV Actress - Comedy or Musical
Nominee
 Best Actor in a Motion Picture - Comedy or Musical
Nominee
Primetime Emmy Awards 2006 Primetime Emmy Awards 2006
Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Winner
Outstanding Lead Actress in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Choreography
Nominee
Primetime Emmy Awards 2003 Primetime Emmy Awards 2003
Outstanding Single Camera Picture Editing for a Comedy Series
Winner
Outstanding Lead Actress in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2002 Primetime Emmy Awards 2002
Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Winner
Outstanding Lead Actress in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Directing for a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Stunt Coordination
Nominee
Primetime Emmy Awards 2001 Primetime Emmy Awards 2001
Outstanding Directing for a Comedy Series
Winner
Outstanding Writing for a Comedy Series
Winner
Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Lead Actor in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Lead Actress in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Directing for a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2000 Primetime Emmy Awards 2000
Outstanding Directing for a Comedy Series
Winner
Outstanding Writing for a Comedy Series
Winner
Outstanding Lead Actress in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Casting for a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Casting for a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2005 Primetime Emmy Awards 2005
Outstanding Lead Actress in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Music and Lyrics
Nominee
 Outstanding Music and Lyrics
Nominee
Primetime Emmy Awards 2004 Primetime Emmy Awards 2004
Outstanding Lead Actress in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Choreography
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2003 Screen Actors Guild Awards 2003
Outstanding Performance by a Female Actor in a Comedy Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2001 Screen Actors Guild Awards 2001
Outstanding Performance by a Female Actor in a Comedy Series
Nominee
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