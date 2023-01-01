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Малкольм в центре внимания
Сезоны
Малкольм в центре внимания, список сезонов
Malcolm in the Middle
16+
Год выпуска
2000
Страна
США
Эпизод длится
30 минут
Телеканал
FOX
Список сезонов сериала «Малкольм в центре внимания»
Сезон 1 / Season 1
16 эпизодов
9 января 2000 - 21 мая 2000
Сезон 2 / Season 2
25 эпизодов
5 ноября 2000 - 20 мая 2001
Сезон 3 / Season 3
22 эпизода
11 ноября 2001 - 12 мая 2002
Сезон 4 / Season 4
22 эпизода
3 ноября 2002 - 18 мая 2003
Сезон 5 / Season 5
22 эпизода
2 ноября 2003 - 23 мая 2004
Сезон 6 / Season 6
22 эпизода
7 ноября 2004 - 15 мая 2005
Серия 7 / Season 7
22 эпизода
30 сентября 2005 - 14 мая 2006
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