Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Яга и книга заклинаний" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер телешоу Пацанки
Постер телешоу Пацанки
Постер телешоу Пацанки
Постер телешоу Пацанки
Постер телешоу Пацанки
Постер телешоу Пацанки
Рейтинги
мало голосов
Оцените
6 постеров
Рейтинги
мало голосов
Оцените
Киноафиша Сериалы Пацанки

Пацанки (2016 - 2021)

Пацанки 16+
Год выпуска 2016
Страна Россия
Всего сезонов 6 сезонов
Эпизод длится 3 часа 0 минут
Телеканал Пятница!
Продолжительность телешоу 276 часов 0 минут
О чем телешоу

Реалити-проект представляет собой скандальный социальный эксперимент. Участницами шоу становятся девушки, которых никак нельзя назвать женственными. На протяжении нескольких месяцев они всеми силами стремятся изменить свою судьбу: перебороть вредные привычки, избавиться от одиозного стиля поведения и хулиганских манер, то есть превратиться в настоящих леди. Девушки надеются, что после проекта их будет ждать совсем другая жизнь. Участницами стали София Кабенкова, Анна Ханова, Алиса Крушатина и многие другие.

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа
Сериал находится в подборках
Самые странные сериалы Самые странные сериалы
Сезоны
Пацанки - Сезон 1 Сезон 1
2016, 12 эпизодов
 
Пацанки - Сезон 2 Сезон 2
2017, 16 эпизодов
 
Пацанки - Сезон 3 Сезон 3
2018, 17 эпизодов
 
Пацанки - Сезон 4. Дикое племя Сезон 4. Дикое племя
2019, 17 эпизодов
 
Пацанки - Сезон 5 Сезон 5
2020, 15 эпизодов
 
Пацанки - Сезон 6 Сезон 6
2021, 15 эпизодов
 
Кадры из телешоу
Related video
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Kinoafisha.info App