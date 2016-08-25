Пацанки (2016 - 2021)

Реалити-проект представляет собой скандальный социальный эксперимент. Участницами шоу становятся девушки, которых никак нельзя назвать женственными. На протяжении нескольких месяцев они всеми силами стремятся изменить свою судьбу: перебороть вредные привычки, избавиться от одиозного стиля поведения и хулиганских манер, то есть превратиться в настоящих леди. Девушки надеются, что после проекта их будет ждать совсем другая жизнь. Участницами стали София Кабенкова, Анна Ханова, Алиса Крушатина и многие другие.