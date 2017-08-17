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Пацанки (2016), 2 сезон

Постер к 2-му сезону телешоу Пацанки
Киноафиша Сериалы Пацанки Сезоны Сезон 2

Пацанки 16+
Название Сезон 2
Премьера сезона 17 августа 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 16
Продолжительность сезона 48 часов 0 минут
О чем 2-й сезон телешоу «Пацанки»

Во 2 сезоне шоу «Пацанки», по правилам, каждую неделю участницы проходят испытания, во время которых выявляют лучшую (ей вручают бантик) и худшую (ее наказывают большой кляксой, которую запрещено снимать неделю) ученицу. Каждую неделю одна из них покидает стены школы леди. В середине проекта одна конкурсантка становится президентом. Эта девушка принимает участие в голосовании и может влиять на выбор педагогов. В финале остаются три кандидатки, которые сражаются за звание победительницы. В этом сезоне самыми яркими участницами стали Екатерина Шелег, Виктория Константинова, Анастасия Кузнецова и Екатерина Хорошенко.

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Список серий телешоу Пацанки График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Выпуск 1
Сезон 2 Серия 1
17 августа 2017
Выпуск 2
Сезон 2 Серия 2
24 августа 2017
Выпуск 3
Сезон 2 Серия 3
31 августа 2017
Выпуск 4
Сезон 2 Серия 4
7 сентября 2017
Выпуск 5
Сезон 2 Серия 5
14 сентября 2017
Выпуск 6
Сезон 2 Серия 6
21 сентября 2017
Выпуск 7
Сезон 2 Серия 7
28 сентября 2017
Выпуск 8
Сезон 2 Серия 8
5 октября 2017
Выпуск 9
Сезон 2 Серия 9
12 октября 2017
Выпуск 10
Сезон 2 Серия 10
19 октября 2017
Выпуск 11
Сезон 2 Серия 11
26 октября 2017
Выпуск 12
Сезон 2 Серия 12
2 ноября 2017
Выпуск 13
Сезон 2 Серия 13
9 ноября 2017
Выпуск 14
Сезон 2 Серия 14
16 ноября 2017
Выпуск 15
Сезон 2 Серия 15
23 ноября 2017
Выпуск 16: Финал
Сезон 2 Серия 16
30 ноября 2017
График выхода всех сериалов
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